vor 5 Min.

Geduld ist gefragt

Das erste Spiel des TSV Landsberg wird abgesagt. Der Bayernligist ist nicht allein

Die Enttäuschung war riesengroß: Der TSV Landsberg fieberte dem ersten Spiel in der Bayernliga nach rund sechs Monaten Zwangspause entgegen, dann kam am Freitagabend die überraschende Absage (wir berichteten). Nach dem langen Warten und dem verschobenen Start mussten Trainer Edgar Weiler und sein Team damit den nächsten Rückschlag verkraften. Aber nicht nur den Landsbergern erging es so.

Kampflos mussten die Landsberger zusehen, wie ein Konkurrent an ihnen vorbeizog: Durch seinen Sieg gegen Wasserburg (3:0) ist nämlich die zweite Mannschaft von Jahn Regensburg auf Platz 12 geklettert – und der TSV Landsberg liegt in der Bayernliga nun auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz.

Wie berichtet, hatte der Gast aus Kirchanschöring am Freitagabend abgesagt. Bei einem Spieler der Gäste bestand der Verdacht auf Corona. Deshalb hatten sich die Verantwortlichen von Kirchanschöring mit dem Spielgruppenleiter in Verbindung gesetzt, und dieser hatte die Partie vorsichtshalber abgesetzt. So schilderte es Reiner Drüssler, zweiter Abteilungsleiter beim TSV Landsberg.

Am kommenden Wochenende können die Landsberger die Tabelle noch nicht korrigieren, denn da steht erst mal ein Pokalspiel an: Coach Weiler und sein Team sind beim Ligakonkurrenten TSV Kottern zu Gast.

Ebenso enttäuschend verlief das Wochenende für die Fußballfrauen des MTV Dießen. Am Freitagabend hat MTV-Trainer Nico Weis erfahren, dass die Landesligapartie gegen Gilching-Argelsried abgesagt wurde. Bei den Gilchinger Frauen habe es einen Verdachtsfall auf Corona gegeben. Weis hatte angeregt, abzuwarten, ob das Testergebnis noch rechtzeitig komme, doch die Partie wurde vom Spielgruppenleiter vorsorglich gleich verlegt. (mm)

Themen folgen