TSV Landsberg kommt bisher gut durch die Corona-Krise

Der TSV Landsberg verzeichnet trotz Corona-Pandemie einen Mitgliederzuwachs. Bei einem drängenden Problem bittet die Oberbürgermeisterin um Geduld.

Trotz der 2G-Regelung konnten sich die Verantwortlichen des TSV Landsberg über eine sehr gut besuchte Mitgliederversammlung samt Neuwahlen freuen. Diese fand, auch aufgrund der aktuellen Sicherheitsbestimmungen, in der Wandelhalle des Sportzentrums statt.

An der Spitze des TSV Landsberg wird auch in den kommenden zwei Jahren Hanns Haedenkamp stehen. Thomas Ebeling und Patrick Freutsmiedl sind die zwei Stellvertreter. Freutsmiedl war zuvor Beisitzer. Brigitte Heinz trat nicht mehr als stellvertretende Vorsitzende an. Hanns Haedenkamp dankte ihr für ihre langjährige und tatkräftige Mitwirkung. Im Amt bestätigt wurden Manfred Botschafter als Schatzmeister, Dieter Drössler als Leiter der Sportanlage und des Vertriebs, Jugendleiterin Angelina Eckl sowie die Revisoren Robert Hartmann, Harry Reitmeier und Brigitte Heinz. Beiräte im Verwaltungsrat sind Landsbergs Ex-Oberbürgermeister Mathias Neuner, Harry Reitmeier, Gunnar Kahmke, Hans-Peter Träger und Rainer Simon. Harry Reitmeier und Robert Hartmann sind zudem Beiräte im Ehrungsrat.

Kostenintensiver Unterhalt der Sportanlagen für TSV Landsberg

Der Bericht des Vorsitzenden fiel coronabedingt durchwachsen aus, wobei er betonte, dass der Verein bis dato mit einem blauen Auge durch die Krise gekommen sei. Trotz der Beschränkungen im Sportbetrieb verzeichne der TSV einen Mitgliederzuwachs. Auch die Finanzen seien stabil und die Sponsoren hätten dem Verein die Treue gehalten. Er richtete ein großes Dankeschön an alle Firmen und insbesondere Hauptsponsor 3C-Carbon. Dieser ist seit Kurzem auch der Sponsor der Haupttribüne. Die daraus resultierenden zusätzlichen Einnahmen verwendet der TSV zu 100 Prozent für den „sehr kostenintensiven Unterhalt“ der vereinseigenen Sportanlage.

Haedenkamp ging auch auf den zusätzlichen Platzbedarf für den Trainingsbetrieb der Jugendmannschaften ein und richtete einen dringenden Appell an die Stadt, den Verein bei einer möglichst raschen Lösung zu unterstützen. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) hob in ihrem Grußwort das „breite Angebot“ des TSV hervor, das eben nicht nur aus Fußball oder Handball bestünde, sondern aus vielen anderen Sportarten wie Wandern, Baseball, Tischtennis, Kampfsport und vielem mehr.

Der TSV Landsberg hat auch ein Baseballteam. Foto: Seidl-Cesare (Archiv)

Sie betonte, dass sie die zahlreichen Aktivitäten des Vereins im Bereich der Jugendarbeit mit Anerkennung beobachte, und dass ihr und den Stadträten bewusst sei, dass eine Erweiterung der Trainingsflächen dringend notwendig sei und dies auch wohlwollend behandelt werde. Es seien aber noch einige Hindernisse, auch im Bereich des Artenschutzes, zu überwinden. Von daher werde es hier leider keine schnelle Lösung geben.

Der Kassier des TSV zeigte sich zufrieden mit den Zahlen. Manfred Botschafter stellte die Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2019 und 2020 vor. Diese sind ausgeglichen beziehungsweise im Jahr 2020 konnte durch eine „weitsichtige Ausgabenpolitik, verbunden mit einer konsequenten Kostenreduktion“, ein Überschuss von rund 120.000 Euro erzielt werden. Auch das Jahr 2021 sei bis dato positiv verlaufen.

Lions Club Landsberg und Mediziner spenden Corona-Schnelltests

Der stellvertretende Vorsitzende, Thomas Ebeling, berichtete über die Spenden-Aktion des Lions Club, der dem Verein gemeinsam mit Dr. Matthias Aust von der Privatklinik Aust Ästhetik in Landsberg, eine große Anzahl von Schnelltests kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. In Kürze werde es für die Abteilungsleiter der Sparten noch Schulungen für die korrekte Anwendung der Tests geben. Mit dem Blick nach vorne wies Ebeling zudem auf einen, für den Juli 2022 angedachten „Tag des offenen Vereins“ hin. Es sei erstmals geplant, dass sich alle Abteilungen des TSV auf „unterhaltsame Weise“ einem möglichst großen Publikum präsentieren.

Zum Schluss der Versammlung bedankte sich der Vorsitzende Hanns Haedenkamp bei Sabine Botschafter (Geschäftsstelle), Dieter Drössler (Vertriebsvorstand und Leiter der Sportanlage), den Trainern und Übungsleitern, den Abteilungsleitern und Mitgliedern des Verwaltungsrates und den Kollegen im Vorstand für die „wunderbare Zusammenarbeit in diesen schwierigen Zeiten“. (lt)

Auszeichnungen: Die Ehrennadel in Gold erhielten Jörg Friedrich, Walter Grimm, Zulfikarali Jivraj, Karl Lichtenstern, Erik Müller, Andreas Weihs, Adelhelm Bals, Christian Gastel, Johann Held, Hans Kugler, Alfred Mayer, Walter Obser.

Die Ehrennadel in Silber erhielten Arek Wochnik, Sara Bauermann, Petra Croy, Josef Dubinski, Elisabeth Erl, Anna Fischer, Anna Heimerer, Margit Nieberle, Thomas Saurwein, Irmgard Sigl, Ingrid Vogler, Maria Zeller, Vlasta Beck, Gerda Dörr, Edgar Fichtl, Carsten Heiduk, Beate Hoffmann, Daniela Pfeffer, Hildegard Schmidt, Markus Thiel, Gabriele Echterbruch.