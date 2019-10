vor 23 Min.

Luftgewehr: FSG Dießen feiert einen Saisonstart nach Maß

Einen sensationellen Start legte die FSG Dießen (links Maxi Ulbrich) in die 2. Bundesliga hin.

Die Luftgewehrmannschaft der FSG Dießen startet mit zwei Siegen in die Punktrunde der 2. Bundesliga. Im zweiten Wettkampf sorgt das Team vom Ammersee gleich für eine große Überraschung.

Von Karlheinz Fünfer

Ein Saisonauftakt nach Maß ist dem Luftgewehrteam der FSG Dießen in der 2. Bundesliga Süd gelungen. Nach dem Pflichtsieg über Gastgeber Burglauer sorgte das Team vom Ammersee in seinem zweiten Wettkampf sogar für eine faustdicke Überraschung.

Da bekam es das Ammersee-Team nämlich mit dem letztjährigen Vizemeister Unterstall zu tun. Und auch da holte sich die FSG einen weiteren 3:2-Erfolg - der Pflicht folgte somit die Kür. Damit ist für Hochstimmung am 27. Oktober auf der Anlage am Ammersee gesorgt. Die FSG wird zu Hause als stolzer Tabellenzweiter in den zweiten Wettkampftag gehen.

Das Spitzentrio überzeugt

Gegen Burglauer machte das Dießener Spitzentrio den Sack zu. Maximilian Ulbrich mit grandiosen 397 Ringen in der Spitzenpartie und Alisa Zirfaß hatten ihre Konkurrenten ganz klar im Griff. Den dritten Einzelpunkt besorgte mit vier Ringen Vorsprung Stephan Sanktjohanser.

Da fielen die Niederlagen für Johannes Ulbrich und Eva Maria Stainer mit Ringzahlen deutlich unter dem Vorjahresschnitt nicht mehr ins Gewicht.

Ein Stechschuss muss entscheiden

Zu einem hochkarätigen Krimi entwickelte sich die Partie gegen den Vorjahresvize Unterstall. Die FSG konnte ihre Gesamtringzahl gegenüber dem Vormittag deutlich steigern und hatte diesmal im Gegensatz zur Begegnung in der vergangenen Saison auch das Glück auf ihrer Seite.

Maximilian Ulbrich brachte nach einer wiederum starken Vorstellung einen Ring Vorsprung ins Ziel. Und Alisa Zirfaß wurde zur umjubelten Jokerin. Nach einem 2:2-Gleichstand bei den Mannschaften und ihrem 391:391 im direkten Duell entschied sie die Zitterpartie mit einem 10:9 im Stechschuss zugunsten des Ammerseequintetts.

Großartige persönliche Bestleistung

Für einen Hammer hatte zuvor Johannes Ulbrich auf Position vier mit der großartigen persönlichen Bestleistung von 396 Ringen gesorgt. Trotz einer erneuten Klasseleistung musste Stephan Sanktjohanser um zwei Ringe passen. Auch Eva Maria Stainer konnte sich gegenüber dem Vormittag deutlich steigern.

Jetzt liegt die junge Dießener Truppe vor ihren ersten Heimkämpfen als Mitglied des verlustpunktfreien Spitzenquartetts gleich mal dort, wo sie auch am Saisonende ankommen möchte. Bis dahin wird es aber noch ein harter Weg werden. Die Gruppe ist nämlich sehr leistungsstark und zudem ausgeglichen besetzt.

Allein zehn der zwölf Begegnungen endeten beim Auftakt mit dem knappsten überhaupt möglichen Ergebnis von 3:2. Am 27. Oktober wird dann auch der österreichische Neuzugang Stefan Waldegger gegen Saltendorf II und Haibach seinen Einstand bei den ehrgeizigen Schützlingen von FSG-Trainerin Lissi Stainer geben.

