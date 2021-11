Bundesliga: Scheuring hält dem Druck im Schicksalskampf stand

Plus Das Scheuringer Luftpistolenteam kommt dem Klassenerhalt in der 1. Bundesliga einen großen Schritt näher. Die Leistung ist auch vielversprechend für den nächsten Wettkampf.

Riesiger Befreiungsschlag der Scheuringer Pistolenschützen in der 1. Bundesliga Süd. Die Lechrainer entschieden die als einen der möglichen Entscheidungskämpfe um den Klassenerhalt eingestufte Partie gegen den Gastgeber Willmandingen ganz souverän mit 5:0 zu ihren Gunsten und reagierten mit starken Ringzahlen auf den Ausstieg der bisherigen Stütze Arben Kucana.