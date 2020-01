Luftpistole: Hiobsbotschaft für das Scheuringer Bundesligateam

Plus Vor dem entscheidenden Wettkampfwochenende in der 1. Bundesliga gibt es für die Luftpistolenschützen eine ganz schlechte Nachricht. Der sicherste Punktesammler muss absagen.

Beim Finale der 1. Bundesliga Süd wird mit der Luftpistole am Wochenende in der voraussichtlich voll besetzten Scheuringer Lechrainhalle wieder Großkampfstimmung herrschen. Aus lokaler Sicht steht dabei natürlich ganz klar im Vordergrund, ob sich die Edelweißschützen in der höchsten deutschen Klasse halten können. Und diese erlebten kurz vor dem Wettkampf ein Wechselbad der Gefühle: Hatten sie doch von einer Spitzenkraft eine Absage erhalten – konnten dann aber noch rechtzeitig adäquaten Ersatz finden.

Zum aktuellen Stand im Abstiegskampf: Scheuring liegt mit 2:16 Zählern immer noch auf dem „goldenen“ zehnten Rang, der den Klassenerhalt bedeutet. Die 1. Liga verlassen müssten Hambrücken und Hilpoltstein, die ebenfalls 2:16 Punkte aufweisen. Bei gleicher Anzahl an Mannschaftspunkten gibt die Einzelpunktzahl den Ausschlag. Hier kann Scheuring (20:25) von Hambrücken (11:34) und Hilpoltstein (10:35) nicht mehr eingeholt werden. Im günstigsten Fall können für das Scheuringer Saisonziel Klassenerhalt der einzige Sieg mit 5:0 über Hambrücken und damit ganze zwei Mannschaftspunkte ausreichen.

Insgesamt gibt es für die Lechrainer drei Möglichkeiten für den Klassenerhalt: Scheuring gewinnt die letzten zwei Heimkämpfe gegen Dynamit Fürth und Tabellenführer Waldkirch und ist gerettet. Scheuring gewinnt einen Heimkampf und das Schlussduo Hambrücken und Hilpoltstein bestenfalls nur jeweils eine Begegnung – Scheuring ist gerettet. Scheuring holt keinen Punkt mehr, das Schlussduo geht aber ebenfalls leer aus – auch dann wäre der Klassenerhalt geschafft.

Die Gegner wollen ins deutsche Finale einziehen

Die Chancen der Gegner: Dass Hilpoltstein noch einen Erfolg verbucht, ist kaum zu erwarten. Die letzten Gegner Ludwigsburg und Murrhardt-Karnsberg liegen auf den Plätzen vier und drei und wollen ins bundesdeutsche Finale einziehen, an dem jeweils die vier Erstplatzierten der Nord- und Südgruppe teilnehmen dürfen. Auch Hambrücken trifft in Scheuring mit dem Tabellenfünften Waldenburg auf einen Finalanwärter. Fragezeichen gibt es für die zweite Partie gegen den Sechsten HSG München. Viel hängt davon ab, mit welcher Aufstellung die unberechenbare HSG in die letzten zwei Wettkämpfe geht. Also heißt es für die Lechrainer mit einem Punktgewinn auf Nummer sicher zu gehen. Dafür soll vor allem die Auftaktpartie am Samstag gegen Dynamit Fürth – mit 8:10 Zählern im sicheren Mittelfeld – genutzt werden.

Aufstellung der Scheuringer: Da hatte das Edelweiß-Team in den vergangenen Tagen einen heftigen Tiefschlag zu verkraften. Der Weltranglistenerste Artem Chernousov, für das letzte Wettkampfwochenende als Punktelieferant fest eingeplant, kann wegen Visaproblemen aus Russland nicht ausreisen. Auch für den Bulgaren Donkov und den Schweden Johnsson, die anderen ausländischen Spitzenkräfte in Scheuringer Diensten, war es in der Kürze der Zeit nicht möglich, einzuspringen.

Der Trainer nutzt seine Beziehungen

Doch über die Beziehungen von Trainer Arben Kucana ist nun doch noch eine vielversprechende „Ersatzlösung“ gelungen. Der Serbe Dusko Petrov, eine internationale Spitzenkraft und in den vergangenen Jahren für den württembergischen Zweitligisten Willmandingen im Einsatz, wird für die Lechrainer an den Stand gehen. „Dusko war bereits im Frühjahr unsere erste Wahl“, erinnert Mannschaftsführer Alfred Franz. Aber Querelen mit der serbischen Kaderleitung hätten die Verpflichtung verhindert. „Jetzt schauen wir wieder zuversichtlich auf die kommenden Wettkämpfe“, freut sich Alfred Franz über den späten Glücksgriff. Wichtig ist gegen Fürth, dass Petrov in der Spitzenpartie das deutsche Damen-Ass Sandra Reitz in Griff bekommt. Einzelpunkte zum erhofften Mannschaftserfolg zu liefern, ist auch die Aufgabe für Arben Kucana, Oliver Balg, Thomas Ranzinger und Philipp Ranzinger.

Die Statistik spricht eine klare Sprache

Vom Papier her nahezu aussichtslos ist die letzte Scheuringer Saisonaufgabe am Sonntag gegen den Tabellenführer und mehrfachen deutschen Exmeister Waldkirch. Doch das knappe 2:3 an den eigenen Ständen gegen den amtierenden deutschen Meister Ludwigsburg hat vor einigen Wochen gezeigt, dass Kucana mit seinem Team an einem guten Tag auch einer deutschen Größe Paroli bieten kann. Lange Zeit hatte es nach einem Erfolg für die Hausherren ausgesehen.

Man darf gespannt sein, ob die Gäste auch wieder ihre griechische Olympiasiegerin Anna Korakaki aufbieten. Auf Scheuringer Seite geht für Philipp Ranzinger im üblichen Wechsel David Probst auf Position fünf an den Stand. Er hat am Samstag Verpflichtungen beim Bayernkader. Es lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur die Scheuringer Partien live zu verfolgen. Schließlich sind an diesem Wochenende gleich sechs Mannschaften der höchsten deutschen Pistolenklasse zu sehen. Organisatorisch verantwortlich für den Ablauf ist die HSG München (wir berichteten). Die Lechrainer können sich also voll auf ihre sportlichen Aufgaben konzentrieren und wollen daneben natürlich auch wieder vorbildliche Gastgeber sein. Der Wettkampf gegen Fürth findet am Samstag ab 15 Uhr statt, am Sonntag treten die Scheuringer ab 11.30 Uhr gegen Waldkirch an.