Motorsport: Das Coronavirus bremst Rennfahrer Marcel Schrötter aus

Plus Am Sonntag startet die Weltmeisterschaft für die Motorradrennfahrer. Aber die Pandemie bringt den Rennplan gehörig durcheinander. Was das für den Pflugdorfer Marcel Schrötter bedeutet.

Das Coronavirus wirbelt auch die Motorrad-WM durcheinander. Der Saisonauftakt an diesem Wochenende auf dem Losail International Circuit in Doha findet ohne die „Großen“, die Königsklasse der MotoGP, statt. Nur die Moto2- und die Moto3-Klasse geht im Wüstenstaat an den Start.

„So etwas hat es noch nie gegeben“, sagt der Pflugdorfer Marcel Schrötter. Der 27-jährige deutsche Toppilot darf zwar heute im Training, morgen in der Qualifikation und am Sonntag (16 Uhr MEZ) im Rennen ran. Wie es danach weitergeht, steht allerdings in den Sternen: „Das Rennen am 22. März in Thailand ist auf unbestimmte Zeit verschoben und Austin Anfang April ist auch noch nicht sicher“, erzählt Schrötter im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt. Erst der Grand Prix Mitte April in Argentinien ist – zumindest Stand jetzt – gesichert.

Es drohen 14 Tage Quarantäne

Der Grund für die Absage der MotoGP-Klasse sind die neuen Einreisebestimmungen für Flüge aus Italien nach Katar : Passagiere, die auf Direktflügen aus Italien ankommen, werden sofort für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Da die Hälfte der Teams in der Königsklasse aus Italien stammt (wie Aprilia oder Ducati ) und erst zum Renn-Wochenende nach Doha gekommen wäre, gab es die Absage. „Sonst hätte man mit höchstens sechs Teams fahren müssen“, sagt Schrötter , den die neuen Bestimmungen wie die anderen Fahrer der beiden „kleinen“ Klassen nicht betreffen. Der Grund: „Wir sind schon seit dem letzten Wochenende hier zum Testen.“ Er gibt zu: „Es ist fast schon ein bisschen unwirklich. Es ist schwer zu begreifen, dass wir einen Grand Prix ohne MotoGP haben werden.“

Trotz allem fiebert der Motorradprofi vom Memminger Liqui Moly Intact GP-Team dem Saisonauftakt entgegen: „Ich bin super super glücklich, dass wir starten können. Schließlich arbeitet man ab den letzten Rennen im November den ganzen Winter auf das erste Rennen der neuen Saison hin.“

Und das findet ausgerechnet auf einer seiner Lieblingsstrecken statt – dank der Verschiebung um eine Stunde nach hinten wird es jetzt ein „Night race“, ein Nachtrennen unter Flutlicht auf dem 5380m-Rundkurs also. „Das ist cool und einzigartig“, sagt der einzige Deutsche im Feld der besten Motorradfahrer der Welt.

Vor einem Jahr sicherte er sich beim Auftakt in Doha gleich mal die Poleposition und raste dann auf Platz drei. „Alles ausblenden, nicht verunsichern lassen und das Beste geben“, lautet sein Motto. Schrötters Ziel nach „ziemlich guten Tests, bei denen ich mich jeden Tag verbessert habe“ ist klar: „Ich will den Erfolg des Vorjahres wiederholen. Ein guter Start in die Saison ist wichtig, darauf kann man dann erst mal aufbauen. Bloß nicht von Anfang an hinterherfahren – man weiß ja nicht, wie viele Rennen noch ausfallen.“

Sonntagnacht geht es weiter nach Barcelona

Die Nummer 23 befindet sich im Angriffsmodus: „Ich bin topmotiviert und werde am Sonntag Vollgas geben und mein Ding durchziehen. Ich will auf volle Attacke fahren und alles dafür tun, um auch um den Sieg mitzufahren. Und wenn ich Vierter oder Fünfter bin, will ich zumindest noch aufs Podium fahren.“

Sonntagnacht fliegt Schrötter von Doha zurück nach Barcelona – und muss dann erst mal abwarten: „Zwei Wochen hab’ ich ja erst mal sicher frei. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht...“