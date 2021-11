Schießsport

vor 4 Min.

Gute Aussichten für das Luftgewehr-Team der FSG Dießen

Das Luftgewehr-Team der FSG Dießen will in der Bundesliga wieder punkten.

Plus In der Luftgewehr-Bundesliga steht das dritte Wochenende an. Das Ammersee-Team hat in einer Begegnung gute Karten.

Von Karlheinz Fünfer

Auch beim dritten Wettkampfwochenende in der 1. Bundesliga Süd Luftgewehr scheint die schwerere Aufgabe am Samstag auf die FSG Dießen zu warten. Die Ammerseetruppe hat es hier mit dem starken Rangfünften Brigachtal zu tun. Am Sonntag dürften die Aussichten auf den nächsten Punktgewinn für die FSG gegen den punktgleichen Tabellennachbarn Kronau besser stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen