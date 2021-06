Penzinger Stockschützen erwischen perfekten Auftakt

Die Stockschützen des FC Penzing starten auswärts in die Bundesliga-Saison. Die Bedingungen in Surheim sind schwierig, nicht nur wegen der extremen Temperaturen.

Besser hätte es für die Penzinger Stockschützen kaum laufen können: Zum Bundesliga-Auftakt gab es für das Team um Kapitän Matthias Peischer in Surheim gleich einen deutlichen Sieg. Obwohl einige Änderungen im Team vorgenommen wurden, lief praktisch alles nach Plan.

„Leider gab es in der Halle kein Thermometer“, sagt Matthias Peischer: Schon im Freien hatte es mehr als 30 Grad, und in der Stockhalle in Surheim war es noch um einiges schlimmer. „Das war eine richtige Hitzeschlacht“, so der Penzinger Kapitän – die er und sein Team aber mit 7:3 gewannen.

Die Hitze erschwert die Materialwahl

Nicht nur den Spielern machten die Temperaturen zu schaffen, auch die Asphaltbahn, auf der gespielt wurde, erwies sich dadurch als sehr tückisch. Nach den ersten zwei Spielen hatten die Penzinger deshalb auch die kurze Pause genutzt, um die Platten ihrer Stöcke neu auszuwählen. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie noch komplett offen – es stand 2:2.

Penzings Kapitän Matthias Peischer ist mit dem Auftakt sehr zufrieden. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Nach einem perfekten Auftakt – Penzing lag im ersten Spiel schnell 13:0 vorne und gewann souverän mit 13:8, hatte der Gastgeber das zweite für sich entschieden. Diesmal lag Surheim bereits 10:0 vorn, da nutzte den Penzingern der Schlussspurt nichts mehr – mit 8:16 musste man die Partie abgeben.

Nach der Pause legte Penzing wieder gut los, schwächelte aber dann, und das nutzte Surheim, um noch auf 13:13 auszugleichen. Die letzten beiden Spiele mussten entscheiden, und da spielte Penzing seine Klasse aus. Mit 18:10 und dann 21:5 holte man sich den ersten Sieg gleich im ersten Spiel der neuen Saison.

Penzing tritt in neuer Aufstellung an

Dabei zeigte sich, dass die Penzinger in der neuen Aufstellung – Stefan Gießer ist für Florian Lechle ins Team gekommen – prächtig harmonieren. „Stephan Ruile hat jetzt die Position des Moars übernommen und Stefan Gießer spielt für Ruile auf Position vier“, sagt Matthias Peischer, komplettiert wird das Team durch Michael Wurmser.

Während Ruile, Peischer und Wurmser in Sachen Bundesliga schon „alte Hasen“ sind, war dieses Spiel für Stefan Gießer etwas ganz Besonderes: Für den erst 16-Jährigen war es nämlich die Bundesliga-Premiere, und die ist perfekt gelungen. „Er hat es schon sehr gut gemacht“, gibt es für den Youngster Lob vom Kapitän. An der einen oder anderen Stellschraube müsste noch gedreht werden, aber schließlich sei die Saison erst losgegangen.

Das erste Heimspiel in Obermeitingen

Bereits am Samstag steht das erste Heimspiel an, wieder gegen Surheim. Wie berichtet, treten die Penzinger in Obermeitingen an, das seine überdachten Bahnen zur Verfügung stellt. Zuschauer können sich noch anmelden – und dass Stockschießen wieder für Aufsehen sorgt, zeigten die Fans, die mit nach Surheim gefahren waren. „Ich hoffe, es werden jetzt wieder mehr“, sagt Peischer. Es gebe bereits Anmeldungen, aber noch sei Platz vorhanden.

Zuschauer, die in Obermeitingen dabei sein wollen, können sich unter bundesliga@stockschuetzen-penzing anmelden.