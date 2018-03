Zumindest war das Wetter schön

20:14 Uhr

Im Kellerderby der Kreisklasse 4 bieten Weil und Schwabhausen den Zuschauern lange Fußball-Magerkost. Erst kurz vor dem Abpfiff gibt es noch ein Schmankerl.

Von Bernhard Munz

Durch ein Last-Minute-Traumtor holte sich Schwabhausen beim 1:1 in Weil doch noch einen letztlich nicht unverdienten Punkt im Derby. Für die DJK ist dieses Remis sicherlich ein weiterer Baustein für das Ziel Klassenerhalt – und das Selbstvertrauen. Weil konnte im Gegenzug die Gäste auf Distanz halten. Dennoch bleibt der Blick für den FCW nach unten gerichtet, auch weil Fabian Schmid nach einem unglücklichen Zusammenprall wahrscheinlich länger ausfällt (Gesichtsverletzung).

Derby-Stimmung kommt erst mal nicht auf

Derby-Stimmung konnte in dieser ersten Halbzeit aber wirklich nicht aufkommen. Oder lag es am insgesamt gut leitenden Schiedsrichter Andreas Lemke (Hohenpeißenberg), der nach langweiligen 15 Anfangsminuten mit drei Gelben Karten innerhalb kurzer Zeit jegliche aufkommende Härte zu Recht unterband? Nein – das Spiel war zerfahren und von Fehlpässen geprägt, sodass die zahlreichen Zuschauer froh waren, in der angenehmen Frühlingssonne zur Halbzeit einen Kaffee zu trinken.

Auch Abschnitt zwei war nicht wirklich besser, es gab jetzt aber wenigstens ein paar Höhepunkte. Denn in der 62. Minute tauchte der Weiler Stürmer Julian Greinwald nach einem langen Ball plötzlich völlig frei vor Schwabhausens Keeper Ferdinand Greger auf. Doch dieser lief ihn so geschickt ab, dass der Winkel am Ende keinen Abschluss mehr erlaubte. Nur eine Minute später machte es Julian Greinwald dann besser. Auf klasse Zuspiel seines Cousins Hannes Greinwald vollstreckte er eiskalt zur 1:0-Führung (63.).

Die Gäste müssen mehr riskieren

Danach mussten die Gäste natürlich mehr riskieren, stellten auf Dreierkette um, und bekamen dadurch ein optisches Übergewicht, aber letztlich ohne nennenswerte Torchancen. Die größte auf der anderen Seite, um den Sack zu zumachen, hatte der eingewechselte Weiler Christoph Philipper. Doch eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit vergab er nach einer schönen Kombination freistehend aus zehn Metern (90.).

Nur ein paar Sekunden später auf der anderen Seite eine völlig unnötig verursachte Ecke durch die Weiler. Dieser Eckball durch Sebastian Mahr landete dann nach einer verunglückten Kopfballkerze beim auffälligsten Schwabhausener, Andreas Heigl, und der erzielte mit einem sensationellen Fallrückzieher ein klasse Tor und so kam doch noch für ein paar Minuten Derby-Stimmung auf. Kurz danach war Schluss und das Derby endete letztlich mit einem gerechten 1:1.

FC Weil: Schmiddunser, Huber, Glenk, Steber, Kramer, Schmid, Drexl, Seeholzer, H. Greinwald, Reisacher, J. Greinwald, Sebastian Kraus;

DJK Schwabhausen: Greger, Lesser, Seiter, Meier, Thurner, Sobeschuck, Kurtulus, Niedermeier, Neugebauer, Heigl, Kapfhammer, Philipper

