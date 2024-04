Basektball

08:23 Uhr

DJK Landsberg hat den Klassenerhalt sicher - und sucht Vorsitzenden

Plus Basketballer der DJK Landsberg spielen weiter in der Bezirksoberliga. Vorausgesetzt, der Verein wird nicht aufgelöst, denn noch gibt es keinen neuen Vorstand.

Von Margit Messelhäuser

Erst die gute Nachricht: Die Herren der DJK Landsberg haben nach dem vergangenen Spieltag den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga geschafft - die Konkurrenz spielte für das Team Heimerer Schulen. Weniger erfreulich ist die Nachricht, dass bei der DJK im Mai Vorstandswahlen anstehen, für die es noch keine Kandidaten gibt.

Am vergangenen Spieltag unterlagen die München Baskets II zu Hause gegen Bad Aibling mit 58:63, damit steht endgültig fest, dass die Landsberger in der Abstiegsgruppe B im schlechtesten Fall Platz zwei belegen und auch nächste Saison in der Bezirksoberliga antreten werden. Das letzte Saisonspiel der Landsberger am Samstag, ab 19.30 Uhr, im Landsberger Sportzentrum ist nur mehr eine Formalität. "Dennoch wollen wir gerne spielen und den Fans noch einen schönen Abschluss präsentieren", sagt Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK. Bislang habe München II, das sicher als Absteiger feststeht, die Partie nicht abgesagt.

