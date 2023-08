Beim Turnier in Epfach trotzen die Dressurreiter dem Regen

Zum Dressur-Turnier kommen auch bayerische Spitzenreiter nach Epfach. Die Lokalmatadorin steigt ebenfalls aufs Siegertreppchen.

Ganz so schlimm wie vorhergesagt war das Wetter dann doch nicht – erst am Sonntag mussten die Reiterinnen und Reiter beim Dressur-Turnier in Epfach mit viel Regen kämpfen.

Insgesamt war Manuela Maier von der Reitsportanlage Maier mit dem Turnierverlauf auch zufrieden. Nicht weit weg von Epfach hatte ein Turnier stattgefunden, doch „die sind im Regen richtig abgesoffen“, berichtete Manuela Maier. Das passierte in Epfach nicht: „Viele Reiter sind noch zu uns gekommen und haben sich für die tollen Bedingungen bedankt“, sagt Manuela Maier.

Alexandra Maier belegt den dritten Platz

Einzig am Sonntag mussten zwei Siegerehrungen wegen des Wetters ins Zelt verlegt werden, doch ansonsten lief alles perfekt. Auch für Alexandra Maier – verpasste sie am Samstag noch knapp das Siegertreppchen, so lief es am Sonntag für sie bedeutend besser: Mit Majestix W belegte sie in der Klasse S* Intermediaire den tollen dritten Platz. Gute Voraussetzungen für das am Wochenende anstehende Bundesfinale, für das sie sich qualifiziert hat.

Die Ergebnisse beim Turnier der Dressurreiter in Epfach

Klasse A (vier-bis sechsjährige Pferde): 1. Frank Freund (Verein/Pferd: Königsbrunn/Moonlight 423) 8,0; 2. Susanne Beck (Obermünchen/Bernardo vom Haidholz), 3. Dr. Helga Knauer (Nürnberg/Dear Constantyne) 7,7.

Klasse L (vier- bis siebenjährige Pferde): 1. Susanne Beck (Obermünchen/Delorian 3) 7,7; 2. Katharina Albert (Neuhof Epfach/Se Janeiro ALB) 7,6; 3. Christina Jorck-Jorckston (Edelstetten/Feingeist 7) 7,4.

Klasse M** (Aufgabe M 11): 1. Kristina Götschl ( Dachau/Doloris 13) 690,5; 2. Sophia Baier (Waldhauser Hof/Eyleen 18) 683,5; 3. Kathrin Hahn (Dachau/Fathers Star just do it) 680,5, 7. Astrid Behrens (Neuhof Epfach/Blasket Beauty) 645,5.

Klasse S* (Prix St. Georges/Qualifikation): 1. Christina Boos (Piesing/Sonntagsglück) 817,0; 2. Alexandra Mayr (Amperland/Freaky Friday 11) 794,0; 3. Vincente Arroyo Penaranda ( München/Passepartout 66) 779,5; 7. Alexandra Maier (Neuhof Epfach/Geronnimmo) 764,0; 8. Alexandra Maier (Neuhof Epfach/Majestix W) 761,5.

Klasse M* (Amateur-Dressurprüfung): 1. Astrid Behrens (Neuhof Epfach/Blasket Beauty) 668,5; 2. Patricia Eberle (Waldhauser Hof/Keltenfürst K) 659,0; 3. Sandra Reigl (Dachau/Fiorello R) 653,0; 4. Katharina Albert (Neuhof Epfach/Letitia ALB) 650,0.

Klasse S (St. Georges Special): 1. Christina Boos (Piesing/ Sonntagsglück) 879,5; 2. Matthias Boutten (München/Today’s Hit) 879,0; 3. Stefanie Müller (Reiterhof Laurent/Zuccero 4) 849,5; 5. Alexandra Maier (Neuhof Epfach/Geronnimmo) 834,0.

Der bayerische Meister Uwe Schwanz setzt sich durch

Klasse S*** (Intermediaire II): 1. Uwe Schwanz (Waldhauser Hof/Rockson) 803,0; 2. Juliane Nuscheler (Altenstadt/Karl Louis) 779,5; 3. Uwe Schwanz (Dhamani) 771,5.

Klasse S* (Prix St. Georges Kür): 1. Romina Nieberle (Gennachtal/Free Willy 40) 44,93; 2. Vincente Arroyo Penaranda (München/Passepartout 66) 43,9; 3. Alexandra Maier (Neuhof Epfach/Majestix W) 43,5.

Klasse S* (Amateur Cup der Nürnberger Versicherung): 1. Antonia Böhm (Forchheim/Best Secret 5) 859,0; 2. Julia Giner (Donna Erika) 857,5; 3. Christina Danner (Gut Weiglschwang/Samurai 470) 856,5; 4. Alexandra Maier (Neuhof Epfach/Geronnimmo) 854,5.

Klasse M (Aufgabe DM1): 1. Dennis Meschke (Oberland/DeLorean Love) 7,6; 2. Dr. Stefan Hümpfner (Schwabmünchen/Discovery of Witches) 7,5; 2. Sonja Ulbrich (Bad Wörishofen/Fabergé 15) 7,5.

Klasse S* (Intermediair I): 1. Christina Boos (Piesing/Sonntagsglück) 799,0; 2. Alexandra Pferschy (Brunnthal/Quentin 171) 790,0; 3. Alexandra Maier (Neuhof Epfach/Majestix W) 782,0.

Klasse S*** (Grand Prix de Dressage): 1. Rudolf Widmann (Ammerland/Ferrari OLD) 1056,5; 2. Uwe Schwanz (Waldhauser Hof/Rockson) 1039,5; 3. Uwe Schwanz (Dhamani) 1025,5.