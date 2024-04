Bayernliga: HC Landsberg verlängert mit einem Routinier

Der HC Landsberg kann für die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga weiter auf Routinier Lars Grözinger bauen. Der Stürmer war zweitbester Scorer der Riverkings.

Das Team der Riverkings für die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga nimmt weiter Gestalt an. Jetzt können die Verantwortlichen des HC Landsberg die Vertragsverlängerung ihres zweitbesten Scorers der vergangenen Saison vermelden. Lars Grözinger wird auch weiterhin einer der Leistungsträger in der jungen Mannschaft sein.

Der 30-Jährige gebürtige Stuttgarter erzielte in der vergangenen Saison in 36 Spielen 45 Scorerpunkte. Grözinger war nicht nur auf dem Eis einer der Führungsspieler, sondern auch in der Kabine ein wichtiger Faktor, der seine Erfahrung aus zahlreichen DEL2 und Oberligaspielen auch künftig an die jungen Spieler weitergeben kann.

Grözinger ist ein Führungsspieler beim HC Landsberg

HCL-Sportvorstand Michael Grundei bezeichnet Grözinger nicht nur wegen seiner Punkteausbeute als wichtigen Spieler. "Mit seinem Spielverständnis und seinem Auftreten kann er eine Reihe sehr gut führen. Für unsere junge und hungrige Mannschaft ist er als erfahrener Spieler eine der tragenden Säulen. Wir freuen uns, dass er auch für die kommende Saison zugesagt hat.“

Lars Grözinger begründete seine Vertragsverlängerung so: „Ich freue mich, auch in der kommenden Bayernliga-Saison für die Riverkings auf dem Eis zu stehen. Mit den Jungs macht es unheimlich Spaß und wir sind mit unserer Entwicklung auf einem sehr guten Weg, aber natürlich noch lange nicht am Ende. Wir wollen in der kommenden Saison wieder einen Schritt nach vorne machen. Dazu will ich gerne meinen Teil beitragen. Sowohl in den Heim- als auch in unseren Auswärtsspielen macht es einfach extrem Spaß mit unseren geilen Fans im Rücken zu spielen." (AZ)

