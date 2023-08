HC Landsberg verpflichtet für Bayernliga zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs

Der HC Landsberg bastelt weiter am Kader für die neue Eishockey-Bayernliga. Zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs schaffen den Sprung in die erste Mannschaft.

Mit Stephan Sailer und Nico Miedl können die Riverkings zwei weitere Neuzugänge für die erste Mannschaft in der Eishockey-Bayernliga verkünden. Beide stammen aus dem eigenen Nachwuchs und haben vor zwei Jahren gemeinsam ein Freiwilliges Soziales Jahr beim HC Landsberg absolviert. Sie sind also im Verein keine Unbekannten.

Sowohl der 20-jährige Stephan Sailer als auch der 19-jährige Nico Miedl spielen als Verteidiger und haben bereits im Oberligateam ausgeholfen. Sailer gelang bei seinen zwei Einsätzen in der vorletzten Saison bereits ein Assist. Er trainiert zusätzlich beim HC Landsberg auch die U13-Mannschaft. Nico Miedl war in der vergangenen Saison zusammen mit Jonas Mosler ein wichtiger Teil der Verteidigung des DNL U20-Teams, das nur äußerst knapp in den Play-offs an Ravensburg scheiterte. Er steuerte dabei in 23 Spielen 20 Punkte zum Erfolg bei.

Die jungen Spieler können sich in der Bayernliga beweisen

HCL-Vizepräsident Michael Grundei zu den Verpflichtungen: „Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Stephan und Nico. Unser Ziel ist es, gute Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft einzubauen und ihnen dort die Chance zu geben, sich zu beweisen. Beide haben im Nachwuchs und in ihren ersten Einsätzen in der Oberliga gezeigt, dass man sich auf sie verlassen kann. Sie sind absolut motiviert und werden richtig Gas geben.“

Nico Miedl: „Ich freue mich, dass ich die Chance bekomme, für meinen Heimatverein aufzulaufen. Ich bin richtig heiß! Die Arbeit im Sommertraining mit den Jungs macht einen Riesenspaß. Jetzt freuen wir uns auf die neue Eiszeit. Wir wollen in die Play-offs. Dafür werde ich alles geben.“

Stephan Sailer kehrt nach einem Jahr Abstinenz wieder zum HC Landsberg zurück. Links HCL-Vizepräsident Michael Grundei. Foto: HC Landsberg

Stephan Sailer: „Studienbedingt war ich ein Jahr als Spieler vom Verein weg, in meiner Trainer-Tätigkeit im Nachwuchs ist der Kontakt aber natürlich nie abgerissen. Es ist super, dass ich jetzt im Bayernliga-Team angreifen kann. Ich freue mich riesig auf die kommende Saison.“

Unterdessen läuft der Dauerkarten Vorverkauf der Riverkings auf Hochtouren. Die Resonanz ist bisher sehr gut. Dauerkarten können weiterhin über die Internetseite geordert werden, dabei gibt es attraktive Frühbucherrabatte, teilt der Verein mit. (AZ)