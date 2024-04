Fechter des VfL Kaufering ist bayerischer Meister mit dem Degen

Bei der bayerischen Meisterschaft im Fechten belegt Rainer Schünke vom VfL Kaufering bei den Senioren den 1. Platz. Eine Fechterin hat großes Pech.

Rainer Schünke ist bayerischer Meister im Degenfechten. Beim Turnier in Ingolstadt erkämpfte sich der 41-Jährige in spannenden Gefechten unter 50 Teilnehmern bei den Senioren den 1. Platz. Bei dem gut organisierten Turnier waren an zwei Tagen mehr als 200 Fechterinnen und Fechter aus ganz Bayern vor Ort. Großes Pech hatte eine weitere Starterin des VfL.

Den ganzen Tag über stand Rainer Schünke auf der Planche in den Sporthallen der Ingolstädter Wilhelm-Ernst-Grundschule. Am Vormittag ging es in die Vorrunden, ab Mittag standen die K.-o.-Runden auf dem Programm.

Rainer Schünke vom VfL Kaufering ist bayerischer Meister im Degenfechten.s Foto: Lisa Jin

Hatte Schünke anfangs noch leichte Schwierigkeiten in der Vorrunde, so steigerte er sich von K.-o.-Runde zu K.-o.-Runde und zog schließlich souverän in das Achtel-, Viertel- und am Ende ins Finale ein. In teils spannenden Gefechten setzte er sich am Ende gegen seine Mitstreiter durch und holte sich den bayerischen Titel.

Defekte Waffe bremst VfL-Sportlerin aus

Großes Pech hatte dagegen Lisa Jin. Nach einer sehr guten Vorrunde, in der sie sechs von sieben Gefechten gewonnen hatte, war die Degenfechterin auf Platz vier gesetzt. In der ersten K.-o.-Runde hatte sie ein Freilos. In der nächsten Runde allerdings war die Waffe defekt und Lisa Jin musste mit einer Ersatzwaffe mit leider unpassendem Griff weiterfechten. Dadurch vergab sie ihren Vorsprung und landete am Ende auf dem 11. Platz. Als dritte VfL-Fechterin war Hanna Dilser auf die Planche gegangen. In der U15 setzte sie in der Vorrunde viele Treffer und schlug sich auch in der K.-o.-Runde tapfer. Trotz ihrer noch geringen Degen-Erfahrung zeigte die junge Fechterin eine gute Leistung. (AZ)

