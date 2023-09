Floorball

Bundesliga: Das Risiko der Red Hocks Kaufering wird nicht belohnt

Für die Red Hocks Kaufering (rote Trikots) gab es zum Auftakt der neuen Floorball-Bundesligasaison eine Niederlage. Diese war aber keineswegs so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt.

Das Auftaktspiel zur neuen Floorball-Bundesligasaison hat für die Red Hocks Kaufering praktisch perfekt begonnen. Doch am Ende stand das Team von Trainer Daniel Nustedt in Berlin mit leeren Händen da. Die 2:7-Niederlage hat aufgezeigt, woran die Kauferinger noch arbeiten müssen.

„Wir dürfen uns nicht von dem Ergebnis beeindrucken lassen“, sagte Nustedt nach der Partie. Ausschlaggebend für die am Ende recht hohe Niederlage waren nämlich die Special-Teams der Kauferinger. „Im Spiel fünf gegen fünf haben wir nämlich 2:2 gespielt“, so der neue Kauferinger Trainer.

