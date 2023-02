Floorball

vor 32 Min.

Bundesliga: Red Hocks Kaufering stehen in den Play-offs

Plus Kauferinger Floorballer schaffen in der Bundesliga vorzeitig die Qualifikation für die Play-offs. Mit dem Doppelspieltag ist man zufrieden.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Die Red Hocks Kaufering können entspannt in die letzten Spiele der Floorball-Bundesliga gehen: Schon in der ersten Partie des Doppelspieltags fegte das Team von Trainer Markus Heinzelmann alle Abstiegssorgen vom Tisch. Durch den, wenn auch knappen, Sieg gegen Dresden war klar, dass man am Ende sicher unter den ersten acht Mannschaften sein und damit in den Play-offs stehen würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen