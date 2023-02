Floorball: Keine Chance für Kaufering beim Spitzenreiter

Plus Die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering nehmen sich für das Spiel beim Tabellenführer Leipzig viel vor. Doch schon der Start misslingt.

Ein bisschen hatten die Kauferinger Floorballer auf eine Überraschung gebaut. Doch der Spitzenreiter der Floorball-Bundesliga, der MFBC Leipzig, stellte schon im ersten Drittel klar, wer das Sagen hat.