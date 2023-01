Floorball

Floorballer der Red Hocks fahren zum Pokalfinale nach Berlin

Die Red Hocks Kaufering (rote Trikots) schaffen dank einer tollen Moral den Einzug ins Final4-Pokalfinale. In der Verlängerung gelang der Sieg gegen Chemnitz.

Plus Zum dritten Mal erreichen die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering das Pokalfinale. Gegen Chemnitz belohnen sich die Gastgeber für ihre tolle Moral.

Als wahre „Mentalitätsmonster“ haben sich die Floorballer der Red Hocks Kaufering im Pokalspiel gegen die Floorfighters Chemnitz gezeigt. Fast das komplette Spiel über liefen die Gastgeber einem Rückstand hinterher, schafften es am Ende aber in der Verlängerung, das Ticket für das Final4 in Berlin zu lösen. Dabei zeigte ein Spieler der Kauferinger eiserne Nerven.

