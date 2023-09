Floorball

26.09.2023

Vermeidbare Pleite für Floorballer der Red Hocks Kaufering

Jonas Fellner (im Bild, rotes Trikot) schoss für Kaufering ebenso wie Benedikt Richardon zwei Tore gegen Holzbüttgen. Am Ende gewannen aber die Gastgeber das Duell in der Floorball-Bundesliga.

Plus In der Floorball-Bundesliga gehen die Red Hocks Kaufering bei der DJK Holzbüttgen leer aus. Kämpferisch ist der Trainer zufrieden mit dem Team und sagt, woran es lag.

Von Christian Mühlhause

Die DJK Holzbüttgen gehörte in den vergangenen Jahren zu den besten Mannschaften in der Floorball-Bundesliga. Heuer lief es bislang überhaupt nicht und das Team stand auf dem letzten Tabellenplatz vor dem Duell mit Kaufering. Die Gäste vom Lech machten es dem Gegner aus Nordrhein-Westfalen stellenweise zu einfach, sodass dieser am Ende den 9:6-Sieg und die ersten Punkte verbuchen konnte. Ein Erfolg der Red Hocks wäre vom Spielverlauf möglich gewesen.

Kauferings Trainer Daniel Nustedt attestierte seinen Spielern, dass diese in der Partie kämpferisch alles gegeben, sich aber das Leben selber schwer gemacht hätten. „Wir wollten die Fehlerquote minimieren, das hat vor allem im ersten Drittel überhaupt nicht geklappt.“ Nach neun Minuten hatten die Kauferinger schon drei Gegentore kassiert. Der erste Treffer sei sehr schön herausgespielt worden, bei den beiden anderen habe Kaufering die Abschlüsse begünstigt, so Nustedt. Immerhin konnte Pascal Rieß noch einen Treffer für die Roten erzielen, sodass es mit 3:1 in die Drittelpause ging.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

