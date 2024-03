Football

17:33 Uhr

Kurioser Spielplan sorgt für Unverständnis beim Landsberg X-Press

Plus Der Landsberg X-Press geht als Meister in die neue Saison der Football-Regionalliga. Der Spielplan wirft beim Landsberger Präsidenten einige Fragen auf.

Von Margit Messelhäuser

Sieben Mannschaften sind in der Saison 2024 in der Football-Regionalliga am Start - der Landsberg X-Press hat aber dennoch nur fünf Heimspiele, in denen es um Punkte geht. Doch nicht nur das sorgte bei Markus Gruberbauer, dem Präsidenten des Landsberger Football-Vereins, für Verwunderung. Ein Gespräch mit dem Verband steht noch aus, aber der Start in die neue Saison ist bereits terminiert. Dafür haben sich die Landsberger diesmal etwas einfallen lassen.

Als Titelverteidiger geht der Landsberg X-Press in die neue Saison und die "LT-Mannschaft des Jahres 2023" lädt die Fans auch gleich zu einem Heimspiel ein. Allerdings noch vor dem eigentlichen Saisonstart. "Wir haben alles auf sechs Heimspiele ausgerichtet", sagt Gruberbauer im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch als der Spielplan veröffentlicht wurde, waren es nur mehr fünf. So treten die Landsberger gegen die Amberg Mad Bulldogs nur auswärts an, dafür sparen sie sich die Fahrt nach Nürnberg: Gegen die Rams steht nur ein Heimspiel an. "Damit haben wir am Ende zwei Spieltage weniger", sagt Gruberbauer, der von dieser Entscheidung überrascht wurde.

