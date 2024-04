Regionalliga: Landsberg X-Press muss Testspiel absagen

Landsberg X-Press muss Testspiel am Samstag gegen Rosenheim wegen des Wetters absagen. Am Freitag lädt der Football-Regionalligist zur Pre-Game-Party ein.

Mit einem Testspiel gegen die Rosenheim Rebels wollte der Landsberg X-Press am Samstag die neue Saison in der Football-Regionalliga einläuten. Doch daraus wird nichts: "Der Platz im Sportzentrum ist nicht bespielbar", sagt Markus Gruerbauer, Präsident des Landsberg X-Press. Dennoch fällt der Startschuss in die neue Saison - mit der Pre-Game-Party am Freitag, ab 17.30 Uhr, bei Hardy's.

Am Donnerstag musste Gruberbauer das Spiel schweren Herzens absagen. "So lange der Rasen so nass ist, können wir keine Linien ziehen", sagt Grunderbauer im Gespräch mit unserer Redaktion. Zudem würde der Rasen durch das eine Spiel für Wochen ruiniert, ganz abgesehen von der hohen Verletzungsgefahr. "Das Spiel können wir leider nicht verlegen, aber den Blaulichttag werden wir auf jeden Fall nachholen", verspricht Gruberbauer.

Pre-Game-Party im Hardy's findet statt

Stattfinden wird dafür auf jeden Fall die Pre-Game-Party am Freitag, 19. April, ab 17.30 Uhr bei Hardy's in Landsberg. Dabei haben die Fans die Möglichkeit, mit den Spielern ins Gespräch zu kommen. Der Start in die neue Saison findet nun mit dem ersten Punktspiel der X-Men am 11. Mai gegen die Franken Knights. Um 17 Uhr ist dann Kick-off im Landsberger Sportzentrum.

