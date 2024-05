Für Jahn Landsberg wird die Relegation immer wahrscheinlicher

Plus In der Fußball-Bezirksliga unterliegt Jahn Landsberg im Nachholspiel Haidhausen. Der direkte Klassenerhalt wird damit immer schwieriger.

Es ging um viel für beide Teams: Punktgleich waren Jahn Landsberg und Haidhausen auf einem Abstiegsrelegationsplatz in das Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga gestartet. Die besseren Chancen, den direkten Klassenerhalt zu schaffen hat Haidhausen, das sich mit 3:2 durchsetze. Wie viel auf dem Spiel stand, zeigten die Emotionen auf der Bank.

Und da griff der Schiedsrichter auch gleich durch: Der Trainer der Gäste wurde nach einer Beleidigung bereits nach einer Viertelstunde mit Rot verbannt - Jahn-Coach Armin Sanktjohanser sah Gelb. Auch auf dem Feld war es ein "farbenfrohes" Spiel, jedoch ohne übertrieben hartem Einsteigen.