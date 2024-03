Landesliga: Kauferings Taktik geht in Kempten auf

Plus Der VfL Kaufering macht einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller der Fußball-Landesliga. In Kempten entscheidet ein Tor die Partie.

Der VfL Kaufering macht in der Fußball-Landesliga einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Beim FC Kempten, der sich noch Hoffnungen auf den zweiten Tabellenplatz machen durfte, gelingt dem VfL ein ebenso hart erkämpfter wie wichtiger 1:0-Erfolg.

Zwei Spiele - zwei Siege: Besser hätte der Start für die Kauferinger nach der Winterpause kaum sein können. Nach dem Heimsieg (2:1) gegen Memmingen II gab es in Kempten den nächsten Dreier. Vom Spielverlauf her gesehen für die Kauferinger vielleicht ein bisschen glücklich, auf der anderen Seite aber hart erarbeitet und dank der besseren Taktik auch absolut verdient.