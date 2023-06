Prima Saison für Fußball-Schiedsrichter der Gruppe Ammersee/FFB

Nicht nur die Fußballteams, auch die Schiedsrichter können aufsteigen. In der Gruppe Ammersee/FFB haben sich einige durch sehr gute Leistungen empfohlen.

Die Schiedsrichtergruppe (SRG) Ammersee/FFB kann wieder auf eine sehr erfolgreiche Spielzeit 2022/23 zurückblicken. Die Spitzen-Referees haben ihre Spielklassenzugehörigkeit gehalten, für einige geht es weiter nach oben.

Fridolin Hiefner (TSV Finning), Schiedsrichter seit 2013, hat nach vier Jahren in der Landesliga zur neuen Saison den Aufstieg in die Bayernliga geschafft. Er ist damit die Nummer zwei der Topschiedsrichter der Gruppe nach Assad Nouhoum ( SC Oberweikertshofen), der im vergangenen Jahr in die 3. Bundesliga aufgestiegen ist und die Klasse gehalten hat.

Als Assistent in der Junioren-Bundesliga im Einsatz

Hirad Aurahman ( Puchheim) wird neben seiner Tätigkeit in der Bezirksliga künftig zusätzlich als Assistent in der Junioren-Bundesliga unterwegs sein. Julius Egen-Gödde, Schiedsrichter seit 2007, ist in der neuen Saison außer in der Landesliga auch als Spezialassistent in der Regionalliga im Einsatz. Erstmals in der Bezirksliga pfeifen wird Calin Lazar (TSV FFB West), Schiedsrichter seit 2019.

Julius Egen-Gödde ist in der Regionalliga im Einsatz. Foto: Egen-Gödde

„Diese Bilanz kann sich wirklich sehen lassen“, kommentiert Obmann Christian Erdle. „Vor allem freut es mich, dass wir unter unseren Spitzenschiedsrichtern noch recht junge Mitglieder haben. So wird deutlich, dass die nächsten Karriereschritte schon früh und in überschaubaren Zeiträumen möglich sind.“ Nachwuchsqualifizierung ist der SRG Ammersee/FFB schon immer wichtig. Deshalb wurden für die neue Saison wieder drei Kandidaten in den Förderkader berufen: Deniz Ciftci (TSV FFB West), Jan Nagel (SC Unterpfaffenhofen) und Vince Heiligensetzer (GW Gröbenzell).

Für die interne Qualifikationsgruppe wurden nominiert: Louis Starck (Wessling) und Benjamin Oßwald (Gauting), Laurin Schmittbauer (TSV 1860 München), Niklas Pöhlker (Eichenau) und Florian Schulleri (SC Gröbenzell). (AZ)