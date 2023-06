Fußball

vor 34 Min.

TSV Utting schlägt sich wacker gegen die "jungen Löwen"

Plus Der TSV Utting feiert sein 100-jähriges Bestehen - auch mit einem besonderen Fußballspiel. Gegen das Bayernliga-Team der Münchener Löwen erreichen die Uttinger ihr Ziel.

Von Margit Messelhäuser

Bloß nicht versuchen, mitzuspielen – das hatte Uttings Trainer Peter Bootz seinen Fußballern geraten. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des TSV Utting hatte der Kreisliga-Absteiger den Bayernligisten TSV 1860 München II zu Gast. Dabei erreichten Bootz und sein Team das selbst gesteckte Ziel, doch nicht nur deshalb war es für den Trainer ein richtig schönes Spiel.

Im Scherz hatte Bootz vor dem Spiel gesagt, dass er extra noch im Baumarkt gewesen sei, um Beton zu besorgen. Damit deutete er an, dass die Uttinger in diesem Spiel vor allem in der Abwehr gefragt sein würden. Sein Ziel deshalb: weniger als zehn Gegentore kassieren. Und das gelang: Mit 0:8 musste man sich geschlagen geben – ein respektables Ergebnis.

