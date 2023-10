Handball-Damen des TSV Landsberg fahren den ersten Punkt ein

Ihren Heimvorteil können die Handball-Teams des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga nur bedingt nutzen. Der Endspurt der Herren wird nicht belohnt.

Nicht ganz nach Wunsch liefen die Heimspiele für die Handball-Teams des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga. Während die Damen erstmals punkteten, gingen die Herren knapp leer aus.

Herren Aufsteiger TV Waltenhofen war nicht übermächtig, spielte aber mit hohem Tempo und war in der Ballsicherheit überlegen. Landsberg konnte nicht in voller Besetzung antreten, aber Nachwuchsspieler Janno Piper zeigte mit dem ersten Treffer nach 29 Sekunden, dass mit ihm zu rechnen ist. Bis zum 3:3 (5.) hielt Landsberg mit, dann hatte man dem Tempo der Gäste vor allem in der Abwehr immer weniger entgegenzusetzen. Bis zur Pause setzte sich Waltenhofen ab und führte 19:16.

Die Gäste vom TV Waltenhofen erwischen den besseren Start in die zweite Hälfte

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Gäste, die auf 16:22 (35.) wegzogen. Leon von Hayek im Landsberger Tor verhinderte in dieser Phase Schlimmeres. Die Gastgeber kämpften und kamen auf 30:32 (59.) ran, unterlagen aber mit 31:34. Landsbergs Trainer Florian Pfänder war enttäuscht: „Im Angriff waren wir ideenlos, das Rückzugsverhalten hätte besser sein müssen und wir haben zu viele technische Fehler gemacht. Ballsicherheit kann man sich nur durch Training erarbeiten, und da fehlt es uns zurzeit einfach an der Breite der Beteiligung.“

Damen Besser ins Spiel kam der Gast aus Waltenhofen, doch Landsberg fing sich und in der 7. Minute lagen die Gastgeberinnen mit 4:3 vorne. In der Abwehr stand man jetzt stabiler, wichtig waren die Paraden von Veronika Stöcker im Tor. So richtig absetzen konnten sich die TSV-Damen jedoch nicht. Auch dank der Rückraumwürfe von Lena Hierstetter ging es mit einem 12:9 in die Pause.

Nach der Pause kommen die TSV-Handballerinnen nicht mehr richtig ins Spiel

Mit Schwung starteten die Gäste in die zweite Hälfte und glichen bald aus (14:14/34.). Die Landsbergerinnen ließen sich davon offensichtlich beeindrucken, hielten aber die Partie offen. Die Führung wechselte nun ständig und in der turbulenten Schlussphase konnten die TSV-Damen die letzte Chance nicht nutzen, damit endete die Partie 21:21. Obwohl es der erste Punkt war, blieb das Gefühl, dass mehr drin gewesen wäre. Auch Trainer Julian Beinlich war hin- und hergerissen. „Ich denke, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, das hat dann in der zweiten leider nicht mehr ganz so gut funktioniert. In der Summe eine Leistung, auf die sich aufbauen lässt.“ (AZ)