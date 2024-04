Handballer des TSV Landsberg schließen Saison beim Meister ab

In der Handball-Bezirksoberliga steht für die Herren des TSV Landsberg das letzte Spiel an. Die Jugend beginnt schon die Qualifikationen für die neue Saison.

Ohne Druck können die Herren des TSV Landsberg zum letzten Saisonspiel in der Handball-Bezirksoberliga am Samstag nach Kempten fahren. Dass es gelingt, den überraschenden Sieg aus dem Hinspiel zu wiederholen, ist bei realistischer Betrachtung nicht zu erwarten. Fehlen den Landsbergern doch mit Fynn Meier und weiterhin Simon Grieshammer zwei zentrale Spieler im Rückraum. Aber die Mannschaft wird dennoch alles versuchen, um sich ordentlich aus der Affäre zu ziehen. Gegen die spielstarken und technisch versierten Gastgeber wird es auf jeden Fall keine leichte Aufgabe.

Der Gastgeber dominierte die Liga

Die gastgebende SG Kempten-Kottern konnte schon vor Ostern die Meisterschaft in der Bezirksoberliga und damit den Aufstieg in die Landesliga fix machen. Auch gefeiert wurde das nach dem entscheidenden Heimsieg gegen Eichenau wohl schon ganz ordentlich. Während die Herren I ihr letztes Spiel in der Saison 2023/24 bestreiten, geht es für die Jugend schon los mit der Qualifikation für die Saison 2024/25. Im Handball müssen sich die Jugendteams für höhere Ligen jedes Jahr neu qualifizieren.

Als erste steigt am Samstag die neu formierte B-Jugend in die Landesliga-Quali ein. Das Team trifft in Germering auf die Gastgeber, Gilching, Forstenried und Eching. Zuallererst wird es darum gehen, Erfahrungen zu sammeln und dann muss man sehen, was sonst noch drin ist. (AZ)

