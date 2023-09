Handballer des TSV Landsberg suchen die Lücke in gegnerischer Abwehr

Die Herren und Damen des TSV Landsberg sind auswärts gefordert. Der Gegner der Frauen ist Aufsteiger und überrascht bisher.

Anknüpfen an den Heimsieg vom letzten Wochenende will auf jeden Fall die 1. Herrenmannschaft der Landsberger Handballer. Sie treffen in der Bezirksoberliga am Samstag in Gräfelfing ab 19.30 Uhr auf die HSG Würm-Mitte 22, den Zweiten der vergangenen Saison. Bei den Gastgebern ist der Start sportlich nicht optimal gelaufen. Zum Auftakt verlor die Mannschaft deutlich gegen die HSG Isar-Loisach, behielt aber die Punkte glücklich am Grünen Tisch, aufgrund eines Formfehlers der Gäste. Und beim Eichenauer SV war für sie am letzten Wochenende auch nichts zu holen.

Die HSG hat sich in der Breite verstärkt. Es laufen jetzt auch zwei Spieler auf, die auch noch in den hochklassigen A-Jugenden von Nachbarvereinen aktiv sind. Für die Landsberger wird es darauf ankommen, vor allem spielerisch und in der Abwehr die Stabilität aufs Parkett zu bekommen, die sie vergangenes Wochenende ausgezeichnet hat. Dann sei für den TSV vieles möglich, urteilen die Verantwortlichen.

Murnau startet mit zwei Siegen in die Saison

Ebenfalls auswärts sind die Handballerinnen des TSV Landsberg gefordert. Sie treten ab 16 Uhr beim TSV Murnau an. Die gastgebenden Aufsteigerinnen sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Zuletzt holten sie mit einer Willensleistung im Schlussspurt die Punkte beim Landesliga-Absteiger Eichenauer SV. Es wird also keine leichte Aufgabe für die Landsbergerinnen. Sie wollen unbedingt die guten Phasen des letzten Heimspiels über 60 Minuten abrufen.

Die Reserve der Herren spielt am Sonntag beim TSV Pfronten. Die männliche C fährt Samstag zur HSG Schwabkirchen, die weibliche B-Jugend spielt bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf. Ein Heimspiel hat die weibliche C-Jugend. Sie misst sich am Sonntag um 16 Uhr in der Isidor-Hipper-Halle mit dem TSV Oberstaufen. (AZ)

