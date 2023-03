Handballerinnen des TSV Landsberg gelingt die Revanche

Den Handball-Damen des TSV Landsberg gelingt in der Bezirksoberliga die Revanche gegen den BSC Oberhausen. Die A-Jugend verbucht einen Erfolg – trotz ungewöhnlicher Anwurfzeit.

Eine Revanche für die deutliche Hinspielniederlage hatten sich die Landsberger Handball-Damen im Heimspiel gegen den BSC Oberhausen vorgenommen. Und das glückte auch, vor allem dank einer ganz starken zweiten Hälfte. Es dauerte etwas, bis die Landsbergerinnen in Fahrt kamen. Aber in der 4. Minute glich Sarah Huch den anfänglichen Rückstand zum 2:2 aus. Dann kamen die Gastgeberinnen immer besser ins Spiel, allen voran die formstarke Jessica Fugatt. Doch in der Abwehr hatte man noch nicht das richtige System gefunden. So war ein kleiner Vorsprung gleich wieder weg (6:6/14.). Oberhausen setzte sich sogar auf 7:9 ab (24.), doch Landsberg zeigte sich unbeeindruckt, Torfrau Veronika Stöcker hielt einen Siebenmeter und mit dem Pausenpfiff glich man zum bis dahin leistungsgerechten 11:11 aus.

Landsbergs Trainer Christoph Spitschan hatte die richtigen Ideen für die zweite Halbzeit – und sein Team setzte diese um. Die Abwehr fand jetzt guten Zugriff und vorne kam man richtig in Fahrt – Jessica Fugatt war nicht zu halten. Mit einem 8:1-Lauf setzten sich die TSV-Damen auf 19:12 (40.) ab. Spätestens beim 23:13 (48.) war das Spiel entschieden. Christoph Spitschan wechselte munter durch, ohne dass dies dem Spiel einen Abbruch tat. Auch die für die letzten 15 Minuten eingewechselte Torhüterin Nadja Marx zeichnete sich aus, hielt unter anderem einen Siebenmeter.

Oberhausen kann gegen Landsberg nur noch Ergebniskosmetik betreiben

Erst in den letzten Minuten gelang Oberhausen noch etwas Ergebniskosmetik zum Endstand von 27:20. Rundum zufrieden war Christoph Spitschan. „Wir haben ein bisschen was an der Deckung umgestellt und es war eine Freude, zuzusehen wie die Mannschaft das umgesetzt hat. Jetzt haben wir den 4. Tabellenplatz erst mal verteidigt. Das kann gerne so bleiben.“

TSV: Stöcker, Lena Hierstetter (4), Hereth (4), Bonfert (1), Kemeny (1), Huch (1), Stroers, Juchem, Anders (1), Duran Kieslinger (1), Aßner (1), Fugatt (13/4).

Frühschicht hieß es für die Landsberger A-Jugend: Schon um 10 Uhr hatten sie die JSG Alpsee-Grünten zu Gast. Trotzdem waren die Jungs von Anfang an hellwach, auch wenn der Gegner ersatzgeschwächt antrat, ließ zu keiner Zeit die Konzentration nach. Eine starke Abwehrleistung, unterstützt von einer starken Torhüterleistung, sowie ein glänzend aufgelegter Angriff waren Garanten für einen eindrucksvollen Sieg. Nach der ersten Viertelstunde stand es schon 12:4 und dieser Vorsprung wurde noch auf einen 24:10-Halbzeitstand ausgebaut.

Es wurde vom Nachwuchs des TSV weiter konsequent zu Ende gespielt, sodass am Schluss ein klarer 46:20-Erfolg gefeiert werden konnte. Damit haben die Landsberger ihr Saisonziel, unter die ersten drei der Bezirksoberliga zu kommen, gefestigt. (AZ)

TSV: B. Weibels, S. Ontl (5), R. Ontl (10), , Piper (1), Birner (9/5), L. Weigel (7), S. Weibels (6), Schuster (5), B. Weibels, R. Jahn (3).