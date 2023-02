Landsbergs Handballer brauchen Unterstützung von den Rängen

In Landsberg kommt es zum Duell der beiden Landesliga-Aufsteiger. Der TSV Landsberg kämpft im Vorfeld der Partie gegen Burghausen mit einigen Problemen.

Für die Landesliga-Handballer des TSV Landsberg steht ein ganz wichtiges Heimspiel an: Am Samstag, ab 15.30 Uhr, ist der Tabellennachbar Burghausen im Sportzentrum zu Gast. Allerdings: Die Vorzeichen könnten besser stehen für die Gastgeber.

Die personelle Situation der Handballer ist vor diesem Heimspiel nämlich alles andere als einfach. Zum Abgang von József Balogh kommen nun noch drei Langzeitverletzte dazu. Torhüter Hendrik Nietsch hatte sich ja bereits im Heimspiel gegen Haunstetten schwer verletzt, nun steht aber fest, dass man auch Nicolai Putz und Marco Keis so schnell nicht mehr auf dem Feld sehen wird. Und dann kommt mit dem SVW Burghausen ein direkter, punktgleicher Tabellennachbar. So was nennt man üblicherweise ein Vier-Punkte-Spiel.

Im Landsberger Sportzentrum ist kein Training möglich

Damit nicht genug: Wie berichtet war die Halle im Landsberger Sportzentrum die vergangene Woche gesperrt, da der Boden repariert werden musste. Zwar konnte die Stadt Landsberg dafür sorgen, dass die Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen waren, doch das Training musste dort abgesagt werden. Die Herren fanden zwar eine Ausweichmöglichkeit – sie waren statt der A-Jugend, die aktuell keine Spiele hat, in der DZG-Halle. Allerdings darf dort kein Harz benutzt werden und Burghausen zählt zu den Teams, die reichlich Harz verwenden – keine guten Voraussetzungen also.

Da heißt es für die Landsberger Mannschaft geschlossen auftreten und mit Einsatz und Kampfeswille Lücken erst gar nicht entstehen lassen. „Ich bin mir sicher, die Jungs werden am Samstag alles geben, was sie haben. Dazu brauchen sie aber auch die Unterstützung der Fans, da ist der „8. Mann“ gefragt. Ich hoffe, unsere Fans finden zahlreich den Weg ins Sportzentrum und unterstützen das Team lautstark“, hofft Abteilungsleiter Roland Neumeyer auf Rückhalt von der Tribüne.

Im Hinspiel gab es für Landsberg eine Niederlage

Aber auch die Gäste, wie Landsberg Aufsteiger, haben Verletzungssorgen und mussten 2023 bisher nur deutliche Niederlagen hinnehmen. Dass man mit dem Gegner mithalten kann, das Gefühl hatten die Landsberger schon im Hinspiel, auch wenn es eine Niederlage gab. Es kann also spannend werden.

Eine ganz andere Aufgabe haben die Damen vor sich. Sie treten am Samstag, ab 19.30 Uhr, beim bisher sieglosen Tabellenletzten, der SG Kaufbeuren/Neugablonz, an. Aber wie man weiß: Zu unterschätzen ist niemand, und im Hinspiel brauchte man schon etwas, bis der Sieg im Kasten war. Die SG hat auch etliche Spiel nur knapp verloren. Aber nach dem starken Auftritt gegen den als Spitzenreiter angetretenen TV Waltenhofen müssen sich die Landsbergerinnen mit der Favoriten-Rolle in diesem Spiel abfinden.

Herren II des TSV Landsberg beim Tabellenführer zu Gast

Am Samstag hat die C-Jugend ab 13.30 Uhr im Sportzentrum die JSG Alpsee-Grünten zu Gast. Am Sonntag fährt die F-Jugend nach Eichenau zum Turnier. Die D-Mädchen spielen in Gröbenzell und die B-Jugend bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz. Zum Abschluss treten die Herren II beim Tabellenführer TSV Schongau an. (AZ)