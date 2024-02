Jana Klinger vom TSV Landsberg schafft bayerische Norm

Die noch junge Abteilung Leichtathletik beim TSV Landsberg vermeldet den ersten Erfolg. Jana Klinger qualifiziert sich über 800m für die bayerische Meisterschaft.

Vor knapp einem Jahr wurde die Abteilung Leichtathletik beim TSV Landsberg gegründet, seitdem ist auch die 14-jährige Jana Klinger dort aktiv. In ihrem ersten Wettkampf konnte die Landsbergerin auch bereits einen tollen Erfolg verbuchen: Sie schaffte die Norm für die bayerische Meisterschaft für die 800m-Strecke.

Bei den Munich Indoor, einem international besetzten Leichtathletik-Wettkampf, ging Jana Klinger in der Klasse W15 sowohl über die 60m-Sprint als auch die 800m-Mittelstrecke an den Start. Auch wenn es im Sprint in dem Teilnehmerfeld mit rund 70 Läuferinnen nicht für einen Platz auf dem Treppchen reichte, mit 9, 14s durfte sie sich über eine neue Bestzeit freuen.

Auch im zweiten Wettkampf eine persönliche Bestleistung

Noch besser lief es für die Landsbergerin über die 800m. In einer Zeit von 2:33,60min erreichte sie nicht nur eine weitere persönliche Bestzeit, sondern holte sich auch die Bronzemedaille. Zudem bedeutete die Zeit die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft - ein toller Erfolg für die junge Leichtathletin und ihren Trainer Jannick Bergmann. (AZ)