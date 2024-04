Philipp Anders zeigt mit dem Diskus eine reife Leistung

Der 13-jährige Philipp Anders meldet sich nach langer Verletzungspause eindrucksvoll zurück. Beim Leichtathletik-Wettkampf in Schwabmünchen holt er Bronze.

Fast zwei Jahre lang wurde Philipp Anders von einer Fersenverletzung ausgebremst, bei der Bahneröffnung in Schwabmünchen meldete sich der Leichtathlet des VfL Kaufering aber eindrucksvoll zurück. So erreichte er im Kugelstoßen das Finale und schaffte mit dem Diskus den Sprung aufs Treppchen.

Obwohl der groß gewachsene Schüler noch nicht viele Trainingseinheiten absolvieren konnte, zeigt er eine gute Technik im Kugelstoßen und konnte sich in seinem dritten Versuch mit einer Weite von 7,52m für den Endkampf der besten acht Teilnehmer qualifizieren. In diesem stieß der Athlet des VfL Kaufering die vier Kilogramm schwere Kugel auf eine neue persönliche Bestweite von 7,70m. Mit dieser Weite landete er am Ende auf einem guten 7. Rang.

Mit dem Diskus gilt es strenge Regeln zu beachten

Ebenfalls am Start war Philipp Anders beim Diskuswerfen. Aufgrund mangelnder Erfahrung machte er dort seinen ersten Wurf unabsichtlich ungültig, da er den Diskusring seitlich nach vorne und nicht - wie vorgeschrieben - nach hinten verließ. Beim nachfolgenden Versuch landete der Diskus jenseits der 21-Meter-Marke, was ihm zwischenzeitlich Rang 3 in der Konkurrenz der Klasse U14 einbrachte.

Die Erfahrung, dass das Diskuswerfen zu einer der technisch anspruchsvollsten Disziplinen in der Leichtathletik gehört, machte der 13-Jährige im dritten Versuch. Bei seinem technisch besten Versuch warf er das einen Kilogramm schwere Gerät leicht rechts versetzt ab. Der Diskus touchierte dabei den Wurfkäfig, verlor stark an Geschwindigkeit und landete schließlich vor der 20-Meter-Marke. Philipp beschäftigte sich aber nicht lange mit diesem Missgeschick und warf im vierten Versuch eine neue persönliche Bestweite mit 22,17 Meter, die ihm mit Abstand Rang drei einbrachten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch