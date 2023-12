Luftgewehr

Bundesliga: Der Traum vom Finale platzt für die FSG Dießen

Die FSG Dießen liefert am vorletzten Wettkampfwochenende in der Bundesliga Luftgewehr wieder sehr gute Leistungen ab. Dennoch setzt sich das Team nur in einer Begegnung durch.

Auch wenn nun feststeht, dass die FSG Dießen nicht mehr ins Finale der Bundesliga Luftgewehr einziehen kann: Das Ammersee-Team hat am vorletzten Wettkampfwochenende sehr gute Leistungen gezeigt. Dabei spielte auch das Wetter eine Rolle.

Tatsächlich hatte Niederlauterbach seinen ersten Wettkampf am Samstag kampflos abgeben müssen. „Die Mannschaft ist erst am Morgen angereist und im Schnee stecken geblieben“, sagte Jakob Stainer, Schützenmeister der FSG. Auch Prittlbach erwischte es – das Team konnte nur mit vier statt fünf Sportlern antreten und unterlag natürlich deutlich. „Da hat es sich ausgezahlt, dass wir bereits am Freitagabend losgefahren sind“, so Stainer.

