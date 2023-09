Motorrad-Rennfahrer Luca Göttlicher feiert gelungene Premiere

Der erst 16-jährige Motorrad-Rennfahrer startet erstmals bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft. In Assen zeigt er eine sehr gute Vorstellung.

Der erst 16-jährige Luca Göttlicher aus Schwifting absolvierte vor Kurzem seine Feuertaufe in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft. Er startete als jüngster seiner Klasse Supersport in Assen ( Niederlande) auf einer von Triumph-Emsland vorbereiteten Street Triple RS 765 „next Generation Bike“ in Supersport IDM Konfiguration – und verpasste nur ganz knapp eine Topten-Platzierung.

Das Motorrad (130 PS /165 Kilogramm und Höchstgeschwindigkeit etwa 270 km/h) wird annähernd gleich auch in der Supersport Weltmeisterschaft so eingesetzt, teilt Lucas Vater Herwig Göttlicher mit.

Luca Göttlicher feierte bei der IDM eine gelungene Premiere. Foto: privat

Ursprünglich war eine Woche vor dem IDM-Gaststart, nochmals im Rahmen des alljährlichen Jack’s Racing Day ein weiterer Test geplant gewesen. Allerdings hatte das Team zum Leidwesen des 16-Jährigen, dessen Spitzname „Lucky Luc“ ist, kurzfristig keinen freien Startplatz bekommen und somit ging es direkt zum IDM-Einstand.

Die Anreise erfolgte aufgrund der Entfernung bereits frühzeitig ins fast 900 Kilometer entfernte Assen, um vor dem Rennen noch einen Tag zur Vorbereitung zu haben. Riders-Briefing, Riders-Equipment-Check sowie technische Abnahme füllten den Donnerstag und Luca erhielt für den Gaststart die Startnummer 99 an seinem Triumph-Motorrad mit neuem Renndesign.

Auf dem Hockenheimring findet das Finale statt

Bei seinem ersten Einsatz in der IDM konnte er im 26 Fahrer starken internationalen Starterfeld gleich einen 11. Platz im ersten und einen 12. Platz im zweiten Rennen für sich verbuchen. „Das Wochenende war sehr erfolgreich, für mich aber auch gleichzeitig ein neuer Einstieg in die IDM SSP. Ich bin sehr happy und freue mich auf weitere Termine und Danke an alle Sponsoren, dass ich diese Möglichkeiten zur Teilnahme habe“, lautete das Fazit von „Lucky Luc“ nach diesem Renn-Wochenende in Assen. Jetzt ist man im Team gespannt, wie sich Luca Göttlicher beim großen IDM-Finale in Hockenheim vom 22. bis 24. September schlagen wird. (AZ)