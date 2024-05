Radsport

Anika Kühnel aus Heinrichshofen fährt zur BMX-Weltmeisterschaft

Plus Obwohl Anika Kühnel erst 13 Jahre alt ist, tritt sie schon zum zweiten Mal bei einer BMX-Weltmeisterschaft an. In den USA geht sie in zwei Klassen an den Start.

Von Margit Messelhäuser

Es wird auf jeden Fall ein großes Abenteuer: Am 10. Mai beginnt in den USA die Weltmeisterschaft im BMX-Radsport und mit am Start ist Anika Kühnel aus Heinrichshofen. Die 13-jährige Schülerin hat sich sogar in zwei Klassen für die Titelkämpfe qualifiziert, und diesmal bringt sie zudem WM-Erfahrung mit.

Der BMX-Sport hat es Anika Kühnel schon lange angetan: auf zwei Rädern durch den Parcours zu rasen, im direkten Vergleich mit den Konkurrentinnen. Und die Schülerin der Meringer Realschule bringt neben viel Ehrgeiz auch das nötige Talent mit. Inzwischen, erzählt ihr Vater Peter Kühnel, wurde Anika auch in die Trainingsgruppe von Kerstin Meyer, mehrfache BMX-Weltmeisterin, aufgenommen. "Das Training mit ihr hilft Anika natürlich enorm weiter", sagt ihr Vater. Dennoch soll die Schülerin in den USA ihre zweite Weltmeisterschaft ohne Druck angehen: "Auch diese WM dient der Weiterentwicklung", so Peter Kühnel.

