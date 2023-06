Traktoren im Einsatz: Bremswagenziehen in Reichling

Zum fünften Mal findet in Reichling ein Bremswagenziehen statt. Das Reglement hat sich mittlerweile geändert.

Es ist schon einige Jahre her, dass sich die Traktoren in Reichling trafen – zum Bremswagenziehen. Am Sonntag, 2. Juli, wird es auf dem Gelände bei der Motocross-Strecke wieder laut: Zum fünften Mal lädt der MSC Reichling dann zum Traktor Pulling, also Bremswagenziehen, ein. Diesmal aber mit neuem Reglement.

Wurden die Traktoren bislang nach ihrer Leistung eingeteilt, so bilden sich die Klassen bei der fünften Auflage nach dem Gewicht. So geht es von den „Leichtgewichten“ bis 1,8 Tonnen bis zu den Monstern mit mehr als 13 Tonnen. Die Strecke, die bewältigt werden muss, bleibt gleich: 100 Meter muss das Gewicht gezogen werden, um den „Full Pull“ zu erzielen.

Was sich auf den ersten Blick relativ einfach anhört, erfordert eine gute Technik, denn mit jedem Meter, den sich der Traktor vorwärts bewegt, wird das Gewicht per Seilwinde auf dem Bremswagen weiter nach vorne gezogen und damit gräbt sich dieser immer tiefer in den Boden ein. Beginn ist um 10.30 Uhr. (mm)