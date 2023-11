Schießsport

Machbare Aufgabe für die FSG Dießen in der 1. Bundesliga

Für die FSG Dießen wird es am Samstag wieder ernst. Diesmal kann das Ammersee-Team fast in Bestbesetzung antreten.

Mit einem ausgeglichenen Punktekonto belegt die Luftgewehr-Mannschaft der FSG Dießen in der 1. Bundesliga den guten sechsten Platz. Am Samstag steht nur ein Wettkampf an und die Chancen sind gut, dass die Dießener ihren Punktestand verbessern.

Eigentlich hatte die FSG damit gerechnet, im November auf ihre Spitzenschützen Maximilian Ulbrich und Danilo Sollazzo verzichten zu müssen. Doch Europameister Ulbrich ließ sein Team in der Bundesliga nicht im Stich. Zuletzt fuhr er extra über Nacht vom internationalen Wettkampf in Budapest zurück und auch diesmal geht der Spitzenschütze für die FSG an den Stand. „Maxi reist zum Weltcup-Finale später an“, teilte Lisi Stainer, Trainerin der Dießener Schützen, mit.

