Stockschießen

Bundesliga: Penzings Stockschützen brauchen gutes Wetter

Plus In der Bundesliga läuft es für die Stockschützen des FC Penzing bislang nicht nach Wunsch. Am Samstag steht gegen Aigen bereits ein entscheidendes Spiel an.

Von Margit Messelhäuser

Schon seit Donnerstag feiert der FC Penzing sein 75-jähriges Bestehen und am Samstag und Sonntag ist dazu ein umfangreiches Sportprogramm vorbereitet. Auch die Bundesliga-Stockschützen wollen sich mit einem ganz wichtigen Wettkampf präsentieren, doch noch ist nicht klar, ob es klappt.

Matthias Peischer, langjähriger Kapitän der Penzinger, hat momentan immer das Handy zur Hand, um die Wettervorhersage zu überprüfen. „Je nachdem, wo man nachsieht, regnet es oder bleibt trocken, uns bleibt nur die Hoffnung, dass es klappt.“

