Stockschützen des FC Penzing wollen in die 1. Liga zurückkehren

Bei den Stockschützen des FC Penzing gibt es nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga einige Änderungen. Am Samstag beginnt die Mission Wiederaufstieg.

Die Enttäuschung bei den Stockschützen des FC Penzing war groß: Schon vorzeitig stand fest, dass sie den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga Sommer nicht schaffen würden. Mit Matthias Peischer, der zu einem Erstligisten wechselte, verlor das Team zudem einen seiner Leistungsträger. Jetzt aber ist die Mannschaft um Kapitän Michael Wurmser hoch motiviert: Der direkte Wiederaufstieg ist das Ziel, auch wenn es nicht einfach wird.

Auch in der 2. Bundesliga wird in Vierergruppen gespielt, als Gegner der Penzinger in der Gruppe B sind noch der SSV Gachenbach, EC Haslangkreit und der TSV Breitbrunn eingeteilt. "Mit diesen Gegnern haben wir keine leichten Aufgaben bekommen", blickt Michael Wurmser auf die Runde. Zudem werden die Penzinger nicht immer in Bestbesetzung antreten können. "Sowohl Stephan Ruile als auch Stefan Gießer fehlen bei jeweils zwei Wettkämpfen", so Wurmser.

Der FC Penzing kann auf sehr gute Nachwuchsspieler bauen

Doch das Team ist in der Breite gut aufgestellt und kann auf Spieler der zweiten Mannschaft und auf den erfolgreichen Nachwuchs zurückgreifen. Neben den Routiniers Wurmser, Ruile, Gießer und Bernd Huttner stehen noch Andreas und Markus Rief, Stefan Willig, Julian Dellinger, Simon Egen und Jonas Aschenbrenner im Team. "Am zweiten Spieltag wird Julian Dellinger sein Debüt in der 1. Mannschaft feiern", so Wurmser, dann geht es zu Hause gegen Haslangkreit. "Zu Hause" bedeutet für die Penzinger auch in dieser Saison wieder das Eisstadion in Buchloe.

Und dort findet auch der Auftakt in die neue Saison statt. Am Samstag, 20. April, erwarten die Penzinger in Buchloe den SSC Gachenbach, die weiteren Heimspiele sind am 27. April gegen Haslangkreit und am 18. Mai gegen Breitbrunn. Auswärts müssen die Penzinger am 10. Mai in Breitbrunn ran, am 9. Juni sind sie in Haslangkreit zu Gast und das letzte Saisonspiel findet am 15. Juni in Gachenbach statt.

