Große Namen beim fünften Liberation-Concert in St. Ottilien

Zum fünften Mal lädt das Klassikfestival Ammerseerenade zum Liberation-Concert in die Erzabtei St. Ottilien. Auch in diesem Jahr darf sich das Publikum auf namhafte Musikerinnen und Musiker freuen.

In wenigen Tagen ist endlich so weit und der Vorhang hebt sich zum zehnten Mal für das Klassikfestival Ammerseerenade. Im Rahmen des bereits fünften Liberation-Concerts in der Erzabtei St. Ottilien erwartet das Publikum am Samstag, 16. September, in der Klosterkirche ganz große Musik. Klassikpopstar am Akkordeon Ksenija Sidorova, das Wiener Janoska Ensemble mit seinem einzigartigen Janoska-Style und das Orchester Philharmonia Frankfurt unter der Leitung von Chefdirigent Juri Gilbo reisen aus gutem Grund für dieses Ausnahmekonzert an den Ammersee.

Es erinnert an das historische Befreiungskonzert jüdischer Musikerinnen und Musiker am 27. Mai 1945, das einmal im Jahr am Orignalschauplatz stattfindet und 2018 mit der großen Geigerin Anne-Sophie Mutter begann: „Mich berührt die Geschichte von St. Ottilien als einen Ort der Hoffnung für die wenigen Überlebenden des Holocaust. Mit dem 'Artist in Residence' im Kloster wird das Thema 'Liberation' immer wieder aktuelle künstlerische Anstöße geben, auf die ich gespannt bin“, sagte die weltberühmte Künstlerin damals.

Stargeigerin Anne-Sophie Mutter war schon Gast beim Liberation-Concert

Mit Musik Geschichte schreiben: Das taten jüdische Häftlinge und Zwangsarbeiter, sogenannte Displaced Persons, mit ihrem Befreiungskonzert als „Feier des Lebens“ nur drei Wochen nach Kriegs-ende in St. Ottilien. Die Missionsbenediktiner im Südwesten von München beherbergten in ihrem Kloster zwischen 1945 und 1948 Tausende Holocaust-Überlebende in einem dort eingerichteten Hospital. In dieser Zeit wurden über 400 sogenannte „Ottilien-Babys“ geboren. Auch Jahrzehnte später besuchen immer wieder die mittlerweile betagten „Babys“ den Ort, an dem alles für sie begann.

Klassikpopstar am Akkordeon Ksenija Sidorova ist Teil des fünften Liberation-Concerts in St. Ottilien. Foto: Karlina Violina

Das Erinnerungskonzert in der Klostergemeinschaft der Missionsbenediktiner ist Teil des Artist-in-Residence-Projektes für Toleranz, Freiheit und Wahrheit sowie gegen Antisemitismus.

Das Liberation-Concert am Original-Schauplatz in St. Ottilien, das der in Schondorf ansässige gemeinnützige Verein Kultur am Ammersee seit 2018 im Rahmen seines Klassikfestivals Ammerseerenade veranstaltet, steht unter der Schirmherrschaft von Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

Das Janoska Ensemble aus Wien ist Teil des fünften Liberation-Concerts in St. Ottilien. Foto: Andreas H. Bitesnich

Karten für das Liberation-Concert am Samstag, 16. September, sind über München Ticket und über die Homepage www.ammer-seerenade.de erhältlich. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr. (AZ)