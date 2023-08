St. Ottilien

06:01 Uhr

Was ein Fotograf aus Brooklyn in St. Ottilien erlebt

Daniel Terna sitzt in der Wiese, wo in St. Ottilien seine Erinnerungstafeln aufgestellt werden sollen.

Plus Der New Yorker Fotograf Daniel Terna ist der zweite "Artist in Residence" des Vereins "Kultur am Ammersee" in St. Ottilien. Wie er im Klosterdorf an die Schoah erinnern will.

Von Romi Löbhard

„Das Leben hier war sehr gut, ich habe viele interessante Leute kennengelernt und vor allem: Ich konnte produktiv arbeiten.“ Der aus New York angereiste Fotograf Daniel Terna genoss beim Pressebesuch den letzten Tag seines zweiwöchigen Aufenthalts im Kloster St. Ottilien. Terna ist einer der beiden diesjährigen Preisträger des Stipendiumprogramms „Artist in Residence“, das der Verein Kultur am Ammersee heuer zum zweiten Mal ausgelobt hat. Das Stipendium vergibt der Verein, der das Klassikfestival „Ammerseerenade“ ausrichtet, im Zusammenhang mit der Reihe „Liberation Concert“ in Erinnerung an das erste solche Konzert im Mai 1945 in St. Ottilien.

Damals hatten sich acht Überlebende der Schoah, alles professionelle Musiker, zu einem Befreiungskonzert zusammengefunden. Das Stipendium mit dem Titel „Freiheit, Toleranz, Wahrheit – Transformation 1945 und heute“ soll dazu beitragen, dass Wege der Erinnerung an die damalige Zeit und Möglichkeiten eines friedvollen Zusammenlebens aufgezeigt werden. Die erste Ausschreibung galt Musikern, Preisträger war Eliav Kohl, dessen Komposition beim Liberation Concert 2022 uraufgeführt wurde.

