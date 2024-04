Penzing holt den ersten Punkt in der 2. Bundesliga

Plus Die Stockschützen des FC Penzing sind in der 2. Bundesliga Sommer angekommen. Im Heimspiel gegen Haslangkreit wäre aber mehr drin gewesen.

Im zweiten Heimspiel hat es geklappt: Nach der ernüchternden Niederlage der Penzinger Stockschützen zum Auftakt in die 2. Bundesliga Sommer gab es gegen Haslangkreit den ersten Punkt. Während auf der einen Seite bei Kapitän Michael Wurmser die Erleichterung groß war, ärgerte er sich aber auch etwas über das Ergebnis.

"Eigentlich wäre für uns mehr drin gewesen als das Unentschieden", fasste Wurmser die Partie, die wieder in Buchloe ausgetragen wurde, zusammen. Zwar erwischten die Penzinger auf diesmal einen schwachen Start, doch zweimal hatten sie die Gelegenheit, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Im letzten Spiel allerdings zeigten die Gastgeber, dass sie in der zweithöchsten Klasse sehr gut mitmischen können.