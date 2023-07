Betrunken und ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet

Die Polizei will in Unterdießen einen Autofahrer kontrollieren. Der flüchtet und tauscht mit seiner Beifahrerin Platz.

Trotz Einsatz von allen möglichen technischen Mitteln durch eine Polizeistreife hielt ein 19-jähriger Mann aus Unterdießen sein Fahrzeug am Donnerstag kurz vor Mitternacht in Unterdießen nicht zu einer Verkehrskontrolle an. Dass diese aber erforderlich war, zeigte sich später.

Zunächst, so die Polizei, floh der Fahrer im Auto über Feldwege und Ortschaften mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Auch fuhr der Mann mit ausgeschaltetem Licht trotz stockdunkler Nacht. Letztlich konnte das Fahrzeug angehalten werden.

Fahrer und Beifahrerin tauschen die Plätze

Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Mann ohne Führerschein und mit einem deutlich zu hohem Atemalkoholwert unterwegs war. Während der Flucht hatten Fahrer und die 19-jährige Beifahrerin aus Kaufering auch die Plätze im Fahrzeug gewechselt. Nun müssen sich beide wegen mehrerer Straftaten verantworten, teilt die Polizei mit. (AZ)

