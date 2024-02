Unterdießen

vor 18 Min.

Bürgermeisterkandidatin verlässt enttäuscht den Gemeinderat Unterdießen

Plus Eleonore Mühlberg hat ihr Mandat im Ratsgremium niedergelegt. Mit unserer Redaktion spricht sie über Hoffnungen und Enttäuschungen. Der Bürgermeister äußert sich zur Kritik.

Von Christian Mühlhause

Ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat Unterdießen hatte Eleonore Mühlberg bereits kurz vor Weihnachten bekannt gegeben. Jetzt äußert sie, die 2020 Bürgermeisterin werden wollte, sich zu den Gründen. "Ich musste das erst einmal sacken lassen und für mich sortieren. Die vergangenen Jahre haben viel Kraft gekostet." Dabei habe sie nach einer Klausur des Gemeinderats im September 2023 die Hoffnung gehabt, dass die Situation besser werde, das habe sich nicht erfüllt. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht sie über Widerstände und Sorgen, mit Blick auf die weitere Entwicklung der Gemeinde. Bürgermeister Alexander Enthofer nimmt Stellung.

Die 62-Jährige zählt Beispiele auf, die aus ihrer Sicht exemplarisch für die Arbeit im Ratsgremium sind. Sie nennt unter anderem die Dorferneuerung. "Hier wurde schon 2016 mit Bürgerinnen in Workshops ein Konzept erarbeitet, das liegt seitdem in der Schublade." In Oberdießen sei beispielsweise in der Ortsmitte ein Spielplatz errichtet worden, ohne dies mit Blick auf die Gestaltung der dortigen Ortsmitte zu denken. Auch sei das Projekt umgesetzt worden, ohne Prüfung von Fördermöglichkeiten. In Asch sei dafür Geld geflossen, verweist Mühlberg. Sie hätte sich zudem eine andere Herangehensweise gewünscht. "In vielen Orten im Landkreis werden Spielplätze und andere Angebote für mehrere Generationen gedacht und umgesetzt." Aus Sicht von Enthofer ist der Spielplatz in Oberdießen gelungen. "Eltern haben sich eingebracht und es wurden Geldspenden dafür verwendet. Die dortige Schule und das Bauernhaus sind stark sanierungsbedürftig. Klar gibt es Pläne, aber das Geld muss halt auch da sein."

