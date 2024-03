Gemeinsam klingt's schöner: Konzert des MV Unter-Oberdießen und Hiltenfingen

Bei einem Gemeinschaftskonzert vereinten der Musikverein Unter-Oberdießen und der Musikverein Hiltenfingen ihr Können.

Am vergangenen Wochenende fanden das erste Mal zwei gemeinsame Konzerte der beiden Musikvereine MV Hiltenfingen und MV Unter-Oberdießen in den jeweiligen Orten statt. Die Musikerinnen und Musiker spielten einmal am Samstag- und am Sonntagabend. Während Florian Seelos, Vorstand des Musikvereins Unter-Oberdießen die Begrüßung der Ehrengäste und Zuhörerinnen und Zuhörer übernahm, führte Patricia Gandolfo-Ziegler aus Hiltenfingen die Anwesenden in der Unterdießener Mehrzweckhalle am Sonntag mit ihrer Moderation durch die Musikstücke – mit ein bisschen Vorgeschichte, Spaß und Informationen zur Entstehung.

Die Leitung der beiden Kapellen, die seit zehn Jahren bereits befreundet sind, übernahm an den Abenden der Hiltenfinger Dirigent Andreas Frommel. Er ist seit 2014 Dirigent des Musikvereins. Die über 45 Musikerinnen und Musiker unterhielten die Zuhörer mit einer bunten Mischung aus der Weinkeller Polka, dem Marsch "In Vita Optimum", Filmmusik aus dem Western "Die glorreichen Sieben" und etwa der Overtüre "Maestro".

Von den etwa 100 Zuhörerinnen und Zuhörer erhielten die Musikvereine dafür lang anhaltenden Applaus. Als Dank spielte die Gemeinschaftskapelle zwei Zugaben an dem Abend in Unterdießen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch