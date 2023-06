Standortsuche: Neue Option für Feuerwehrhaus in Unterdießen

Unterdießen braucht ein neues Feuerwehrhaus. Nach dem Erwerb eines Grundstücks durch die Gemeinde ist offen, wo es gebaut wird. Die Räte diskutieren in einer Sondersitzung darüber.

Der Standort fürs künftige Gerätehaus der Feuerwehr stand schon länger fest. Südlich von Unterdießen an der Verbindungsstraße in Richtung Asch sollte es entstehen. Vom Tisch ist der Ort nicht, allerdings konnte die Gemeinde ein Grundstück erwerben, das neue Optionen eröffnet. Um die Frage, welcher Standort es sein soll, ging es deswegen jüngst in einer Sondersitzung des Gemeinderats.

Laut Bürgermeister Alexander Enthofer konnte die Gemeinde ein weiteres Grundstück hinter der Mehrzweckhalle erwerben. "Damit gehören uns dort nun zwei große Flächen mit etwa 2200 Quadratmetern. Das hat nun die Option eröffnet, das Gerätehaus im Ort zu errichten." Am Ortsrand kalkuliere die Gemeinde mit gut 3000 Quadratmetern, so der Bürgermeister. Hier sei die Bauleitplanung auch bereits eingeleitet worden. Es stünde die erneute Auslegung der Unterlagen an. Jetzt wurde der Prozess erst einmal gestoppt.

Das Gerätehaus der Feuerwehr Unterdießen ist alt und zu klein. Ein Neubau ist geplant. Foto: Andreas Hoehne

"Es geht darum, erst einmal die zu erwartenden Kosten gegenüberzustellen und dann eine Entscheidung über den Standort zu treffen. Mit der Aufgabe soll die Verwaltung beauftragt werden." Ein entsprechender Beschluss des Gemeinderats sollte am Dienstagabend, nach Redaktionsschluss des LT, getroffen werden. Der Platz bei der Mehrzweckhalle sei für die Rettungskräfte schneller erreichbar, dafür habe das Grundstück in Richtung Asch Vorteile beim Emissionsschutz, so Alexander Enthofer. Dorthin müsste auch noch ein Kanal verlegt werden. In beiden Fällen müssten der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan geändert werden. Ein Anwohner in unmittelbarer Nähe der Mehrzweckhalle sei auch bei der Sondersitzung gewesen und habe seine Zustimmung zu dem Standort signalisiert, so der Bürgermeister auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wehr aus Unterdießen ist auch für Dornstetten zuständig

Eigentlich sollte das Feuerwehrhaus bis 2024 gebaut werden. Die Kostenschätzung belief sich auf zwei Millionen Euro. Diese Zahlen hatte Enthofer bei der Bürgerversammlung im Oktober 2021 genannt. Es habe aber im Nachgang noch mehrere Treffen mit der Feuerwehr gegeben, und es sei ein Vorgutachten für die Fläche Richtung Asch erstellt worden. Der Rathauschef hofft nun, dass bis 2025, spätestens 2026, alles abgeschlossen sei. Dazu gehört auch der Kauf eines neuen Fahrzeugs. Die Wehr aus Unterdießen ist auch für den Ortsteil Dornstetten zuständig. Oberdießen verfügt über eine eigene Feuerwehr.

