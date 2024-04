Untermühlhausen

06:30 Uhr

Geschichtliches und Brauchtum liegen diesem Stillen Helden am Herzen

Plus Er engagiert sich für Natur und Kultur. Der „Stille Held“ Paul Schmidhofer aus Untermühlhausen blickt auf jahrzehntelanges Engagement zurück.

Von Dagmar Kübler

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Diesmal Paul Schmidhofer aus Untermühlhausen.

Der Wind pfeift kalt am Gedenkstein des Heiligen Rasso am Waldrand in Untermühlhausen, unweit der Rasso-Kapelle. Doch Paul Schmidhofer ist es wichtig, die Geschichte vom Auffinden dieses Bildstocks in einem Gestrüpp im Jahr 1956 vor Ort zu berichten. Als Sänger beim örtlichen Gesangverein „Frisch auf“, ihm gehört er mittlerweile seit 65 Jahren an, war er auch beteiligt an den Aktionen, die dem Fund folgten. Der Stein wurde renoviert und dem Heiligen aus dem Grafengeschlecht von Andechs und Dießen zu Ehren mit viel Eigenleistung einiger Untermühlhausener eine Kapelle gebaut, gleich unterhalb des Berges, auf dem einmal die Burg der Rohrbacher stand, von der aber heute nichts mehr zu sehen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

