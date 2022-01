Landratsamt Landsberg will nach 25 Jahren Bußgeld kassieren

Plus Engelbert Allgaier aus Untermühlhausen soll seinen Anhänger nicht umgemeldet haben. Das ist aber schon Jahrzehnte her. Trotzdem schreibt ihm jetzt das Landratsamt.

Als Engelbert Allgaier aus Untermühlhausen vor wenigen Tagen aus dem Urlaub kam und die Post durchsah, traute er seinen Augen nicht. Das Landratsamt hatte ihm ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro aufgebrummt, weil er seinen Anhänger nicht umgemeldet haben soll. Dabei war der Straßenname, um den es dabei ging, bereits vor 25 Jahren geändert worden.