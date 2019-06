vor 60 Min.

Unter Palmen und Zitronenbäumen

Zu einem Ausflug an die oberitalienischen Seen, den Lago Maggiore und den Comer See, machte sich der Männergesangsverein Geltendorf auf.

Der Männergesangverein Geltendorf reist von Bellinzona bis nach Locarno. In Como stimmt der Chor in der Kirche Chiesa di Sant’Orsola ein Marienlied an

Auch dieses Jahr war der Männergesangverein Geltendorf wieder unterwegs – diesmal nutzte die Gruppe das lange Wochenende mit Christi Himmelfahrt zu einem Ausflug an die oberitalienischen Seen, den Lago Maggiore und den Comer See.

Erste Stationen waren Bellinzona in der Schweiz mit seinen imposanten Festungsanlagen, die heute Weltkulturerbe der UNESCO sind, und Locarno am Nordufer des Lago Maggiore. Hier in der wärmsten Stadt der Schweiz gedeihen Palmen und Zitronen.

Weiter führte die Reise nach Stresa im italienischen Piemont, wo die Sänger Quartier bezogen. Stresa ist bekannt für seine geschichtsträchtigen Konferenzen, wie die von 1935, wo Frankreich Großbritannien und Italien sich auf den Umgang mit Nazideutschland einstellen wollten. Außerdem ist Stresa der Ausgangspunkt zu den berühmten Borromäischen Inseln, denen die Teilnehmer am nächsten Tag einen Besuch abstatteten.

Zuerst ging es zur idyllischen Fischerinsel Isola Pescatori, wo es zwar noch Fischer gibt, aber der Tourismus längst Einzug gehalten hat. Weiter führte die Fahrt zur Isola Bella mit dem prächtigen Barockschloss des Grafen von Borromeo, seinen Muschelgrotten und dem einzigartigen Garten mit seinen Blumenterrassen.

Am Nachmittag führte die Reise zum abgelegenen Ortasee, der noch als Geheimtipp gilt. Per Schiff ging es weiter zur Insel San Guilio mit seiner Benediktinerinnen-Abtei, ein Ort der Besinnung, und nach Orta, wo sich die Reisenden vom italienischen Flair verzaubern lassen konnten. Samstag war dann Zugfahrt angesagt: Von Domodossola führte der Weg mit der Centovalli-Bahn durch die Bergwelt zwischen Italien und der Schweiz. Endstation war Locarno in der Schweiz.

Bevor am Sonntag die Heimreise angetreten wurde, besichtigten die Vereinsmitglieder aus Geltendorf noch Como mit seiner historischen Altstadt, dem Dom und den mittelalterlichen Stadtmauern.

Hier ließ es sich der Chor nicht nehmen, in der kleinen Kirche Chiesa di Sant’Orsola ein Marienlied anzustimmen. Den Abschluss des Aufenthaltes in Como bildete eine Bootsfahrt entlang der Ufer des Comer Sees mit seinen pompösen Villen.

Fazit der Reise: Es war wieder ein gelungener Ausflug, den Erster Vorstand Günter Schmid organisiert hatte. (lt)

