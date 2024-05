Vilgertshofen

vor 17 Min.

Haushalt Vilgertshofen: Elf Millionen Euro Neuschulden in Sicht

Plus Bis 2025 könnten die Schulden der Gemeinde von 2,5 auf 13,4 Millionen Euro steigen, wenn alle Projekte angegangen werden. Der Kämmerer mahnt zur Vorsicht.

Von Vanessa Polednia

Im vergangenen Jahr ist die Gemeinde Vilgertshofen mit einem Haushalt von 11,7 Millionen Euro ins Rennen gegangen, jedoch "wesentlich günstiger davongekommen als geplant", hieß es nun in der Sitzung für den aktuellen Haushaltsplan. Einige Projekte mussten damals verschoben werden, ein Darlehen wurde nicht benötigt. Das wird sich wohl nun ändern und Auswirkungen auf den Schuldenstand der Gemeinde haben. Der Haushaltsplan 2024 hat ein Gesamtvolumen von knapp 15 Millionen Euro. Für Investitionen sind dieses und nächstes Jahr Kredite im zweistelligen Millionenbereich möglich.

"Ausgabeproblem": Allgemeiner Trend ist auch in Vilgertshofen zu erkennen

Der Verwaltungshaushalt ergibt sich aus Einnahmen und Ausgaben von rund 7,1 Millionen Euro. Voraussichtlich niedrigere Gewerbesteuereinnahmen (410.000 Euro) und eine höhere Kreisumlage (1,7 Millionen Euro) "tun uns natürlich weh", schilderte Kämmerer Roland Simon. Im Verwaltungshaushalt zeigt sich auch in Vilgertshofen der Trend steigender Ausgaben, mit denen bei den Einnahmen nicht mitgehalten werden kann. Dieses "Ausgabeproblem erschwert es vielen Gemeinden, den Verwaltungshaushalt auszugleichen", betonte Simon. Denn der laufende Betrieb dürfe sich nicht dauerhaft über Kredite finanzieren. Daher gibt es die Mindestzuführung als Grenze. "Dieses Jahr schaffen wir die Mindestzuführung noch", so der Kämmerer. Doch in den kommenden Jahren könnte es für die Gemeinde schwieriger werden, "insbesondere, wenn weitere Tilgungsleistungen dazukommen", so Simon.

